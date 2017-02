Επιτέλους το Whatsapp θα κάνει αυτό που όλοι παρακαλούσαμε

Φεβρουάριος 4th, 2017 by Σταματίνα

Άνθρωποι είμαστε. Όλοι έχουμε στείλει πάνω στα νεύρα μας ένα θυμωμένο μήνυμα που μετά το μετανιώσαμε.



Επίσης, σίγουρα έχουμε στείλει ένα μεθυσμένο μήνυμα, σε παραλήπτη που δεν έπρεπε! Και σιγουρά και αυτό το μετανιώσαμε και αισθανθήκαμε άσχημα όταν… ξεμεθύσαμε! Ε λοιπόν, τότε αυτό που ετοιμάζει το Whatsapp θα μας αρέσει πολύ!. Μια νέα ενημερωμένη έκδοση είναι σε δοκιμαστικό στάδιο και θα μας επιτρέπει να επεξεργαστούμε ακόμα και να διαγράψουμε τα μηνύματα στο WhatsApp αφού τα έχουμε στείλει! Η δημοφιλής εφαρμογή δηλαδή θα μας επιτρέπει αν ο παραλήπτης δεν έχει ακόμα ανοίξει και διαβάσει το μήνυμα που του στείλαμε, εμείς θα είμαστε σε θέση να το επεξεργαστούμε ξανά ή ακόμα και να το διαγράψουμε! Αν για παράδειγμα επιλέξουμε να σβήσουμε το μήνυμα που στείλαμε, τότε ο παραλήπτης (ή οι παραλήπτες) θα λάβουν απλά μια ειδοποίηση που θα λέει «το μήνυμα έχει ανακληθεί από τον αποστολέα»! Υπέροχο και… σωτήριο θα λέγαμε!



Το νέο χαρακτηριστικό δοκιμάζεται ήδη για το iPhone και οι άνθρωποι του Whatsapp πιστεύουν ότι σε λίγους μήνες θα έχει δοθεί στην διάθεση όλων! Περιμένουμε με ανυπομονησία λοιπόν… gazzetta.gr loading…

