ΕΕΤ: Μηνιαίο όριο αναλήψεων στα 2.000 ευρώ

Φεβρουάριος 4th, 2017

Αύξηση κατά 4,2 δισ. ευρώ εμφάνισαν το 2016 οι καταθέσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων, οι οποίες ωστόσο, τα τελευταία επτά χρόνια έχουν συρρικνωθεί κατά 116,1 δισ. ευρώ ή αλλιώς, κατά 49%. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ειδική έρευνα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ), τους τελευταίους έξι μήνες του 2016, παρατηρήθηκε διαρκής μηνιαία αύξηση των καταθέσεων στις ελληνικές τράπεζες, της τάξης των 770 εκατ. ευρώ κατά μέσο όρο.



Στο πλαίσιο αυτό, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των καταθέσεων, η Ένωση παραθέτει οκτώ προτάσεις για τη σταδιακή άρση των περιορισμών: Μετρητά που δεν αναλήφθηκαν κάποια ημέρα ή ημέρες να μπορούν να αναληφθούν σωρευτικά έως του ποσού των 2.000 ευρώ σε χρονικό διάστημα ενός ημερολογιακού μήνα – από 840 ευρώ ανά δυο εβδομάδες που ισχύει σήμερα.

Να επιτραπεί: α) να ανοίγονται νέοι λογαριασμοί όψεως ή καταθετικοί και να προστίθενται συνδικαιούχοι στους ήδη υφιστάμενους ακόμα και εάν δημιουργείται νέος κωδικός πελάτη (Customer ID) από την τράπεζα, και β) να ενεργοποιούνται αδρανείς, κατά την έννοια του Ν. 4151/2013 (Α΄ 103), λογαριασμοί.

Να επιτραπεί η ανάληψη μετρητών έως ποσοστού του 60% συνολικά – από 30% σήμερα – από χρηματικά ποσά τα οποία, μετά την έναρξη ισχύος της σχετικής τροποποίησης, θα πιστώνονται με μεταφορά πίστωσης από τράπεζα που λειτουργεί στο εξωτερικό, σε τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων νομικών και φυσικών προσώπων.

Να συμπεριληφθούν ρητώς στις ισχύουσες διατάξεις του στοιχείου στ) της παρ. 11 του άρθρου πρώτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως αυτή τροποποιήθηκε επανειλημμένα και ισχύει, και τα μεταφερόμενα από την αλλοδαπή χρηματικά ποσά που πιστώνονται σε λογαριασμούς που τηρούνται σε τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα και συνιστούν αποτέλεσμα εκκαθάρισης συναλλαγών καρτών πληρωμών (χρεωστικών, πιστωτικών και προπληρωμένων) που έχουν εκδοθεί από φορέα παροχής υπηρεσιών πληρωμών του εξωτερικού (κάρτες πληρωμών εξωτερικού).

Να επιτραπεί η αποδοχή και εκτέλεση εντολών μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό από τράπεζες έως του ποσού τω 2.000 ευρώ ανά κωδικό πελάτη (Customer ID) και ανά ημερολογιακό μήνα με ταυτόχρονo διπλασιασμό του υφιστάμενου μηνιαίου ορίου εγκρίσεων – στα 106 εκατ. ευρώ έναντι 53 εκατ. ευρώ σήμερα.

Να επιτραπεί η μεταφορά θεματοφυλακής στο εξωτερικό για υφιστάμενους πελάτες.

Να διεκπεραιώνονται απευθείας από το δίκτυο των καταστημάτων των τραπεζών συναλλαγές νομικών προσώπων ή επιτηδευματιών προς το εξωτερικό στο πλαίσιο των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων, που δεν υπερβαίνουν τις 30.000 ευρώ η καθεμία, ανά πελάτη, ανά ημέρα, χωρίς την υποχρέωση προσκόμισης σε κατάστημα τράπεζας των σχετικών τιμολογίων και λοιπών παραστατικών και δικαιολογητικών. Με αυτήν την πρόταση θα περιοριστεί το διαχειριστικό κόστος των τραπεζών και θα μειωθούν οι προμήθειες προς μικρές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες για τη μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών έναντι παραστατικών.

Να τροποποιηθεί το σημείο iv. του στοιχείου β) της παραγράφου 2 του άρθρου 6 της υπ’ αριθμ. 6/27.7.2016 απόφασης της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 9/22.9.2016 απόφαση της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών ως ακολούθως: «iv. το ποσό της αιτούμενης μεταφοράς κεφαλαίων στο εξωτερικό, συναθροιζόμενο με το ποσό που ήδη έχει εγκριθεί εντός του μήνα από το σύνολο του τραπεζικού συστήματος της χώρας δεν υπερβαίνει σωρευτικά για τον ίδιο μήνα το 180% της μέγιστης μηνιαίας αξίας των εισαγωγών/ενδοκοινοτικών αποκτήσεων της περιόδου 01/01/2015-31/12/2016». Όσον αφορά το χαρτοφυλάκιο δανείων, στην έκθεση διαπιστώνεται σταθεροποίηση της ποιότητάς του, κατά τη διάρκεια του α’ εξαμήνου του 2016 και αντιστροφή της αρνητικής εικόνας του 2015. Στις θετικές εξελίξεις προστίθεται και η σημαντική αύξηση – κατά περίπου 100.000 – του αριθμού των δανείων, τα οποία ρυθμίστηκαν. Εξάλλου, εκτιμάται ότι την περίοδο Ιουνίου 2016 – Δεκεμβρίου 2019, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες θα προχωρήσουν σε μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων κατά περίπου 38% ή 40 δισ. ευρώ. Στις επιμέρους κατηγορίες των δανείων, καταγράφηκε μικρή βελτίωση στην καταναλωτική πίστη και οριακή αύξηση στα στεγαστικά και επιχειρηματικά δάνεια. Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, το ποσοστό κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων παραμένει στο 50%. Εκτός της ρύθμισης των προβληματικών δανείων, οι ελληνικές τράπεζες, σύμφωνα με την έκθεση, καλούνται να αντιμετωπίσουν και μία σειρά άλλων προκλήσεων, όπως: Η επανεκκίνηση της επενδυτικής διαδικασίας

Η διατήρηση της πορείας μείωσης της εξάρτησης από το ευρωσύστημα

Η υλοποίηση των σχεδίων αναδιάρθρωσης

Η αύξηση του ρυθμού επιστροφής των καταθέσεων

Η ανάκτηση των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων

Η καθιέρωση της «ελάχιστης απαίτησης για τα ίδια κεφάλαια και τις επιλέξιμες υποχρεώσεις», γνωστή ως MREL

Η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία

Η θετική πιστωτική επέκταση

Η περαιτέρω επέκταση της μετοχικής βάσης σε ιδιώτες επενδυτές, σε ξένα χαρτοφυλάκια αλλά και σε ελληνικά

Σύμφωνα με την έκθεση παράλληλα, από την αρχή της κρίσης (2009), η μείωση των τραπεζοϋπαλλήλων έχει ανέλθει σε 19.067 άτομα ή αλλιώς, στο 29% του συνολικού προσωπικού των τραπεζών, ενώ τα τραπεζικά καταστήματα έχει συρρικνωθεί κατά 42,5% και τα ΑΤΜ κατά 26%. Στο ίδιο πλαίσιο, οι προ φόρων ζημιές των ελληνικών τραπεζικών ομίλων, κατά το διάστημα 2010 – 2015, διαμορφώθηκαν σε 70,3 δισ. ευρώ. naftemporiki

