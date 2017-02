Γ’ Εθνική Μπάσκετ: Στη «μάχη» της 15ης αγωνιστικής οι ομάδες της Δυτικής Μακεδονίας -Εύαθλος Πολυκάστρου – Πρωτέας Γρεβενών – Δείτε το πρόγραμμα

Φεβρουάριος 4th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Με την 15η αγωνιστική θα συνεχιστεί το πρωτάθλημα Μπάσκετ της Γ’ Εθνικής την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου. Στον 3ο Όμιλο ο Πρωτέας Γρεβενών θα έρθει αντιμέτωπος με τον Εύαθλο Πολυκάστρου στο Κιλκίς, η πρωτοπόρος Ελίμεια θα ταξιδέψει στην Θεσσαλονίκη για να αντιμετωπίσει τον Απόλλων Καλαμαριάς, ενώ οι Διόσκουροι Κοζάνης και ο Αριστοτέλης Φλώρινας θα υποδεχτούν την Νικόπολη Πρεβέζης και τους Τιτάνες Παλαμά αντίστοιχα.





Αναλυτικά το πρόγραμμα: Γ’ Εθνική Μπάσκετ (3ος Όμιλος – 15η Αγωνιστική) Κυριακή 5 Φεβρουαρίου (17:00) Απόλλων Καλαμαριάς – Γ.Σ. Ελίμειας Αριστοτέλης Φλώρινας – Τιτάνες Παλαμά Διόσκουροι Κοζάνης – Νικόπολη Πρέβεζας Εύαθλος Πολυκάστρου – Πρωτέας Γρεβενών Γ.Σ. Φαρσάλων – Α.Γ.Σ. Ιωαννίνων Βίκος Ζαγοροχώρια – Αιγινιακός Π.Σ. Ευκαρπίας – Γ.Α.Σ. Μελίκης Η Βαθμολογία έως τώρα: ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΙ 1 Γ.Σ. Ελίμειας 27 2 Τιτάνες Παλαμά 25 3 Νικόπολη Πρεβέζης 24 4 Διόσκουροι Κοζάνης 23 5 Γ.Σ. Φαρσάλων 23 6 Α.Γ.Σ. Ιωαννίνων 22 7 Μελίκη 21 8 Εύαθλος Πολυκάστρου 20 9 Π.Σ. Ευκαρπίας 20 10 Απόλλωνας Καλαμαριάς 20 11 Πρωτέας Γρεβενών 19 12 Αριστοτέλης Φλώρινας 17 13 Βίκος Ζαγοροχώρια 16 14 Αιγινιακός 16

