Γρεβενά: Κάρτες εισόδου για την Γιορτή Ποδοσφαίρου 2017 σε όλα τα πρακτορεία ΟΠΑΠ

Φεβρουάριος 4th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ενόψει της Γιορτής Ποδοσφαίρου 2017 και κοπής της Πρωτοχρονιάτικης πίτας της ΕΠΣ Γρεβενών που θα πραγματοποιηθεί το ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 2017 και ώρα 20.00 μμ στο κέντρο «ΠΑΝΟΡΑΜΑ» στη Μυρσίνα σας ενημερώνουμε ότι κάρτες εισόδου θα διανέμονται και από όλα τα πρακτορεία ΟΠΑΠ και συγκεκριμένα:



κ. ΚΑΤΣΑΝΟΥ – ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΠΕΡΙΦΑΝΟΥ-ΜΠΑΛΚΟΥΔΗ-ΜΠΑΤΑΡΑ και ΜΠΑΤΟΓΙΑ.





