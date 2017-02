Βόλεϊ ΕΣΠΕΜ: Το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου σε Ανδρικό, Γυναικεία, Κορασίδων και Παγκορασίδων

Φεβρουάριος 4th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Με αρκετά παιχνίδια συνεχίζονται και αυτό το Σαββατοκύριακο οι αγώνες Βόλεϊ της ΕΣΠΕΜ. Συγκεκριμένα θα διεξαχθούν αναμετρήσεις στο Ανδρικό, στην Β’ Εθνική Γυναικών, στο Τοπικό των Γυναικών, στις Κορασίδες και στις Παγκορασίδες. Αναλυτικά το πρόγραμμα:



Ανδρών (7η Αγωνιστική) Σάββατο 4 Φεβρουαρίου ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣ – ΓΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (14:00) ΕΔΕΣΣΑΙΚΗ ΓΕ – ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (14:00) ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡ – ΙΚΑΡΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ (16:00) ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ – ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΚΥΔΡ (18:00) Β’ Εθνική Γυναικών (4η Αγωνιστική) Κυριακή 5 Φεβρουαρίου ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΜΑΣ ΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΙΟΥ (13:00) ΓΑΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑ – ΑΠ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (16:00) ΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ – ΦΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΚΥΔΡ (16:00) ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ – ΑΟΠ ΜΙΛΩΝΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣ (18:00) Τοπικό Γυναικών (4η Αγωνιστική) Κυριακή 5 Φεβρουαρίου ΓΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ – ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (14:00) ΑΠΟ ΑΤΛΑΣ ΚΙΛΚΙΣ – ΕΓΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (16:00) ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ – ΑΣ ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ (16:00)

Κορασίδων (Γ Όμιλος – 2η Αγωνιστική) Σάββατο 4 Φεβρουαρίου ΑΠΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ – ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΕΡΒ (14:00) ΦΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (16:00) ΓΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ – ΑΠ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (16:00) ΡΕΠΟ: ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Παγκορασίδων (Γ Όμιλος – 5η Αγωνιστική) Κυριακή 5 Φεβρουαρίου ΑΠ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ – ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (11:00) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (12:00) ΓΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ – ΑΡΙΣΤΕΑΣ ΦΙΛΩΤΑ (12:00) ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (15:00) ΡΕΠΟ: ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΑΙΑΝΗΣ Τσαρτσιανίδης Χρήστος – www.top-sport.gr

This entry was posted on Σάββατο, Φεβρουάριος 4th, 2017 at 08:36 and is filed under ΑΘΛΗΤΙΚΑ, ΒΟΛΕΪ, ΓΡΕΒΕΝΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.