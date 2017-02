«Βρείτε τα με την Τρόικα» είπε η Μέρκελ στον Τσίπρα

Φεβρουάριος 4th, 2017 by Σταματίνα

Κοινό μήνυμα, με την συνήθη διαφοροποίηση ύφους, έστειλαν Μέρκελ και Σόιμπλε στην Αθήνα για την αξιολόγηση ενώ η κυβέρνηση καλείται έως την Δευτέρα και πριν τη συνεδρίαση του ΔΝΤ να έχει στείλει στους Θεσμούς τις τελικές προτάσεις της.



Στη συνάντηση που είχαν στη Μάλτα Μέρκελ και Τσίπρας η γερμανίδα καγκελάριος υπέδειξε ξανά στον έλληνα πρωθυπουργό να τα βρει η Αθήνα με τους Θεσμούς για να κλείσει εντός του Φεβρουαρίου η αξιολόγηση. Σόιμπλε: Δεν μπορεί να συνεχίσουμε αν η Αθήνα συμφωνεί και δεν τηρεί τις δεσμεύσεις της «Η Ελλάδα πρέπει να τηρήσει τις δεσμεύσεις που έχει κάνει στο πλαίσιο του σχεδίου διάσωσής της διαφορετικά θα καταλήξει σε αδιέξοδη κατάσταση» προειδοποίησε την Παρασκευή και ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, Βόλφγκανγκ Σόιμπλε. «Αν η Ελλάδα επανειλημμένως δεν κάνει αυτό που έχει δεσμευτεί να κάνει, αυτό δεν θα δουλέψει» σημείωσε και πρόσθεσε: «Δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε, αν η Ελλάδα συνεχίσει να αποτυγχάνει να εφαρμόζει ό,τι έχει συμφωνηθεί» τόνισε υπογραμμίζοντας την ανάγκη για υλοποίηση του προγράμματος μεταρρυθμίσεων. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Handelsblatt που επικαλείται κύκλους του ο γερμανός Υπουργός Οικονομικών έχει προσδιορίσει τον Ιούνιο ως το χρονικό όριο της υπομονής του και του αδιεξόδου. Βερολίνο: Δεν υπάρχει διχασμός για το ελληνικό ζήτημα Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Οικονομικών διέψευσε τα σενάρια περί «διχασμού για το ελληνικό ζήτημα» και υποστήριξε πως η γερμανική κυβέρνηση έχει ενιαία στάση, ως προς την αναγκαιότητα σταθεροποίησης της ελληνικής οικονομίας. «Το Βερολίνο παραμένει δεσμευμένο στην ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για το ελληνικό πρόγραμμα, με τη συμμετοχή του ΔΝΤ» πρόσθεσε ο Γερμανός εκπρόσωπος. Δήλωσε ακόμη πως δεν υπάρχει καμία αλλαγή στην πολιτική της γερμανικής κυβέρνησης για το σχέδιο διάσωσης της Ελλάδας και στόχος είναι η ολοκλήρωση της τρέχουσας αξιολόγησης. Από την πλευρά του, εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της χώρας δήλωσε πως στόχος είναι η ανοικοδόμηση της ελληνικής οικονομίας, τονίζοντας πως σέβεται τις μεταρρυθμίσεις που έχουν ήδη εφαρμοστεί. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Handelsblatt, ο αντικαγκελάριος Ζίγκμαρ Γκάμπριελ άσκησε κριτική στη Μέρκελ για τη διαχείριση της ελληνικής κρίσης, ζητώντας από την Καγκελάριο να συμβάλλει με θετικό τρόπο στην επίλυσή της. Το νέο deadline Σόιμπλε, και γκρίνια Γκάμπριελ για τον γερμανό ΥΠΟΙΚ Οπως αποκαλύπτει στην εφημερίδα Handelsblatt το περιβάλλον του Β. Σόιμπλε είναι διατεθειμένος να περιμένει μέχρι τον …Ιούνιο για την ολοκλήρωση του ελληνικού προγράμματος.



Το παιχνίδι του Βόλφγκανγκ Σόιμπλε με το χρόνο κάνει ακόμη και τους συγκυβερνώντες σοσιαλδημοκράτες να καταγγέλλουν ότι ο απώτερος στόχος των καθυστερήσεων, με αφορμή τη στάση του ΔΝΤ, είναι το σχέδιο για Grexit, δηλαδή να εξαναγκαστεί η Ελλάδα να αποχωρήσει από την ευρωζώνη. Είναι χαρακτηριστικό ότι το ελληνικό ζήτημα προκαλεί έντονες διαφωνίες και στο εσωτερικό της γερμανικής κυβέρνησης, με τον αντικαγκελάριο και πρόεδρο του Σοσιαλδημοκρατικού κόμματος Ζίγκμαρ Γκάμπριελ να στέλνει επιστολή στην καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ, επικρίνοντας τη στάση του Βόλφγκανγκ Σόιμπλε έναντι της Ελλάδας και ζητώντας πρωτογενή πλεονάσματα 3,5% για τρία χρόνια μετά το 2018 και όχι για δέκα, όπως ο υπουργός Οικονομικών. Στην απάντησή του ο Β. Σόιμπλε επισημαίνει ότι κάτι τέτοιο θα απαιτούσε περαιτέρω ελάφρυνση χρέους και έξτρα χρηματοδοτικές ανάγκες ύψους 100 δισ. ευρώ. Για το λόγο αυτό, πηγές του γερμανικού ΥΠΟΙΚ λένε επισήμως ότι ο Σόιμπλε είναι διατεθειμμένος να περιμένει μέχρι τον Ιούνιο για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Παράλληλα, η Handelsblatt επιβεβαιώνει το ραντεβού Τόμσεν – Σόιμπλε στο Βερολίνο και μάλιστα για δύο ημέρες συνεχόμενες, λέγοντας ότι ο διευθυντής του ευρωπαϊκού τμήματος του ΔΝΤ επεσήμανε για άλλη μια φορά στον Γερμανό ΥΠΟΙΚ ότι το ελληνικό δημόσιο χρέος δεν είναι βιώσιμο. thetoc loading…

