Reuters: Δεν συμφέρει κανέναν να χρεοκοπήσει η Ελλάδα

Φεβρουάριος 3rd, 2017 by Σταματίνα

Την άποψή του για το πώς προχωράει το θέμα της αξιολόγησης και της διαπραγμάτευσης μεταξύ Αθήνας και Θεσμών καταθέτει το πρακτορείο Reuters.



Μάλιστα, προχωρά στην εκτίμηση ότι δεν συμφέρει κανέναν μια ενδεχόμενη χρεοκοπία της Ελλάδας και τονίζει ότι το κεντρικό ερώτημα παραμένει ένα: ποιος θα υποχωρήσει πρώτος. “Ποιος θα ωφεληθεί αν η Ελλάδα χρεοκοπήσει; Ούτε οι πιστωτές της, ούτε η πεισματάρα κυβέρνησή της. Αυτός είναι ο καλύτερος λόγος για να ελπίζουμε ότι θα καταλήξουν σε φιλικό τόνο οι τεταμένες διαπραγματεύσεις για το εάν η χώρα αξίζει το επόμενο κομμάτι της διάσωσης των 86 δισ. ευρώ, πριν απαιτηθεί η πληρωμή υποχρεώσεων από την Ελλάδα ύψους περίπου 6 δισ. ευρώ τον Ιούλιο. Αν επικρατήσει ο ορθολογισμός, η Ελλάδα θα εξακολουθεί μεν να βρίσκεται σε ένα χάος, αλλά όχι στο χείλος του γκρεμού. Ο λόγος που οι διαπραγματεύσεις της χώρας συνεχίζονται για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα είναι ότι όλες οι πλευρές είναι παράλογες, η καθεμία με τον τρόπο της”, υποστηρίζει το άρθρο. Η άποψη του Reuters είναι πως η Γερμανία, ο de facto «ηγέτης» των πιστωτών, αρνείται να προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα, εκτός εάν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο κάνει το ίδιο – ακόμα και στην περίπτωση που το ΔΝΤ προσφέρει όλο και λιγότερα χρήματα. “Το ίδιο το ΔΝΤ επιμένει ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα κάνει τοξικές δεσμεύσεις, προκειμένου να ανταποκριθεί στον στόχο για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ. Και ο ΣΥΡΙΖΑ αρνείται να περικόψει γενναιόδωρες συντάξεις ή να μειώσει το αφορολόγητο”, επισημαίνει.



Άρα, σύμφωνα με την άποψη του πρακτορείου, “το ερώτημα είναι λοιπόν πλέον ποιος θα ανοιγοκλείσει πρώτος τα βλέφαρα του [σ.σ: βρετανική έκφραση που σημαίνει “ποιος θα υποχωρήσει πρώτος”]. Αν το ΔΝΤ κάνει πίσω, τότε θα φανεί αδύναμο, αλλά αν φύγει από το πρόγραμμα θα φανεί σαν να μη νοιάζεται για την Ευρώπη. Η Γερμανία θα έπρεπε να πάρει από το Κοινοβούλιό της νέα έγκριση για ένα καινούργιο σχέδιο διάσωσης για την Ελλάδα -ένα ιδιαίτερα δύσκολο εγχείρημα ενόψει των επικείμενων εκλογών στη χώρα. Αυτό αφήνει την επόμενη κίνηση στον ΣΥΡΙΖΑ: αν ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας αισθανθεί πραγματικά ότι οι πιστωτές ζητούν πάρα πολλά, μπορεί να προκηρύξει εκλογές”. “Αυτό όμως θα μπορούσε να δώσει την εξουσία στο αντίπαλο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, η οποία ενδεχομένως θα μπορούσε να πείσει τους πιστωτές να μαλακώσουν τη στάση τους. Με τον ίδιο τρόπο ωστόσο, μια νέα κυβέρνηση θα μπορούσε να κληρονομήσει ακριβώς τα ίδια προβλήματα”, συνοψίζει το δημοσίευμα. “Οι επενδυτές δεν αναμένουν το χειρότερο. Τα 10ετή ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου έχουν διαφορά 7,1 εκατοστιαίων μονάδων στην απόδοσή τους σε σχέση με τα γερμανικά ισοδύναμά τους: η διαφορά αυτή είναι ακόμα πιο μικρή από ό,τι σχεδόν όλα τα τελευταία δύο χρόνια. Η σχετικά χαλαρή στάση της αγοράς δικαιολογείται αν ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει πίσω ή αποχωρήσει από την εξουσία -που είναι τα δύο πιο πιθανά σενάρια. Σε κάθε περίπτωση, η Ελλάδα θα μπορούσε να αποφύγει μια άμεση χρεοκοπία. Αλλά για μια χώρα στην οποία το ΔΝΤ προβλέπει διψήφια ποσοστά ανεργίας «για αρκετές δεκαετίες», οποιαδήποτε βραχυπρόθεσμη λύση δεν αποτελεί μεγάλη ανακούφιση”, καταλήγει το άρθρο. thetoc loading…

