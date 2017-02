Grevena TV || Η κοπή της Βασιλόπιτας του Συνδυασμού του Δημοσθένη Κουπτσίδη: «Μαζί συνεχίζουμε» … (εικόνες + video)

Φεβρουάριος 3rd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Σε μια κατάμεστη αίθουσα του Φουαγέ του Κέντρου Πολιτισμού Γρεβενών, η Αντιπολίτευση του Δήμου Γρεβενών (μείζονα), με επικεφαλής τον πρώην Δήμαρχο Γρεβενών, Δημοσθένη Κουπτσίδη, έκοψε την Βασιλόπιτά της.



Το μεσημέρι της Παρασκευής (3-2-17), δεκάδες υποψήφιοι του Συνδυασμού αλλά και φίλοι, έσπευσαν να ευχηθούν αλλά και να ανανεώσουν τη σχέση τους σε.. επόμενη εκλογική διαδικασία. Όποια και αν είναι αυτή. Στην ενωτική του ομιλία, ο Πρώην Δήμαρχος, επανέλαβε τον τίτλο του συνδυασμού «Μαζί συνεχίζουμε», γεγονός που καταδεικνύει ότι, παρά το γεγονός πως δεν βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο, είναι έτοιμος να συνεχίσει να προσφέρει στο γενικό σύνολο…







Βλέποντας την συμμετοχή αλλά και την διάθεση των παρευρισκομένων, εύκολα κάποιος αντιλαμβάνεται ότι η συγκεκριμένη εκδήλωση ξεφεύγει από τα στενά πλαίσια του Νομού…με ότι αυτό συνεπάγεται. Παρόν και ο πρώην Υπουργός της Νέας Δημοκρατίας από την Κοζάνη Μιχάλης Παπαδόπουλος.



Αξίζει να αναφέρουμε ότι για την κοπή της Βασιλόπιτας του Συνδυασμού, ο Δημοσθένης Κουπτσίδης προτίμησε τον Κώστα Παλάσκα:





