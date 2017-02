Το παρασκήνιο της έντασης με Τσακαλώτο

Φεβρουάριος 3rd, 2017 by Σταματίνα

Το ερώτημα μέχρι πρόσφατα έμοιαζε τελείως θεωρητικό, δεδομένης της ισχυρής θέσης του κ. Τσακαλώτου στο κυβερνητικό σχήμα, της καλής χημείας με τους εταίρους, όσον αφορά τη διαπραγμάτευση ιδιαίτερα σε σχέση με τον προκάτοχό του, Γιάνη Βαρουφάκη–, την ισχυρή δημοφιλία του που κάνει φίλους και εχθρούς μέσα στο κόμμα να αναγνωρίζουν ότι είναι ίσως ο μοναδικός υπουργός Οικονομικών, διαχρονικά, που κατατάσσεται πρώτος στις μετρήσεις αποδοχής από τους πολίτες των υπουργών της κυβέρνησης. Πέραν αυτών, ο κ. Τσακαλώτος εμφανίζεται και ως ο άτυπος επικεφαλής της ισχυρότερης εσωκομματικής ομαδοποίησης του ΣΥΡΙΖΑ, της κίνησης «53+» και για λόγους εσωκομματικών ισορροπιών η διατήρησή του στο κυβερνητικό σχήμα θεωρείται επιβεβλημένη.



Η απαξιωτική και με εμφανή εκνευρισμό χειρονομία του το βράδυ της Τετάρτης, στη συζήτηση στη Βουλή, όταν ο πρόεδρος του Σώματος τον κάλεσε να πάρει τον λόγο, πυροδότησε ποικίλα σχόλια. Από την κυβέρνηση, που το τελευταίο που επιθυμούν είναι να ανοίξει ένα νέο μέτωπο και να προστεθεί στα ήδη υπάρχοντα, έσπευσαν χθες να υποβαθμίσουν το θέμα. Συνεργάτες του κ. Αλέξη Τσίπρα δήλωναν ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα στις σχέσεις του πρωθυπουργού με τον υπουργό Οικονομικών και ότι το όλο θέμα προέκυψε με ευθύνη της Ν.Δ., που θέλησε να διασπείρει τη σχετική φημολογία. Πέρα από την κυβερνητική προσπάθεια να κλείσει το ζήτημα, πάντως, η ένταση ανάμεσα στους κ. Τσακαλώτο και Βούτση στη Βουλή ήρθε να προστεθεί στην επίμονη φημολογία των τελευταίων ημερών ότι έχει διαταραχθεί ο κοινός βηματισμός της κυβερνητικής ηγεσίας με τον υπουργό Οικονομικών. Οι σχετικές αναφορές άρχισαν ήδη πριν από το τέλος του προηγούμενου έτους, με επίκεντρο την κυβερνητική απόφαση για αξιοποίηση μέρους της υπεραπόδοσης των εσόδων για παροχές. Οι πληροφορίες ήθελαν το οικονομικό επιτελείο να έχει εκφράσει τη διαφωνία του με μια τέτοια κίνηση, θεωρώντας ότι θα υπάρξουν αντιδράσεις από την πλευρά των δανειστών. Τελικά, οι παροχές προχώρησαν, αλλά η διορθωτική κίνηση που απαιτήθηκε για να εξευμενιστούν οι εταίροι καταγράφηκε ως «επιστολή Τσακαλώτου», ενώ χαρακτηρίστηκε «επιστολή μετανοίας». Εντονη ενόχληση Τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με πληροφορίες, ο υπουργός Οικονομικών εμφανίσθηκε ιδιαίτερα ενοχλημένος με επίκεντρο μία άλλη επιστολή, αυτή για την πορεία υλοποίησης των προαπαιτουμένων, που δημοσιοποιήθηκε από το πρακτορείο Bloomberg. Ο κ. Τσακαλώτος φέρεται να ενοχλήθηκε από τη μάλλον υποτονική στήριξη από την πλευρά της κυβερνητικής ηγεσίας στο συγκεκριμένο ζήτημα, ενώ φαίνεται ότι η κόντρα του με τον κ. Βούτση προχθές έχει την αφετηρία της και πάλι στην εν λόγω επιστολή. Ειδικότερα, ο πρόεδρος της Βουλής ρωτήθηκε για το συγκεκριμένο θέμα σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ΣΚΑΪ και απάντησε «για την επιστολή ρωτήστε τον κ. Τσακαλώτο», αναφορά που ερμηνεύθηκε ως «άδειασμα».



Στον προβληματισμό για τη στάση που εμφανίζεται να υιοθετεί ο υπουργός Οικονομικών, δεν μπορούν να μην συνεκτιμηθούν δύο στοιχεία: το πρώτο έχει να κάνει με την κατηγορηματική αντίθεσή του στη μείωση του αφορολογήτου κατά τη διαπραγμάτευση για την πρώτη αξιολόγηση, την οποία πολλοί σπεύδουν να υπενθυμίζουν, καθώς συζητείται ευρέως ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να αποδεχθεί εκ νέου μείωση του αφορολογήτου για να κλείσει τη δεύτερη αξιολόγηση. Το δεύτερο στοιχείο αφορά τη στάση των «53», οι οποίοι σταθερά επαναλαμβάνουν ότι η παραμονή στην εξουσία δεν είναι αυτοσκοπός και δεν πρέπει να θεωρείται μονόδρομος η διαρκής υποχώρηση από θέσεις αρχών. Μάλιστα, οι «53» εμφανίζονται να έχουν ζητήσει από τον κ. Τσακαλώτο να αποχωρήσει από την κυβέρνηση εάν συνεχιστούν οι απαιτήσεις των δανειστών για νέα μέτρα. kathimerini loading…

