Τι θα συμβεί στο σώμα σου αν δεν φας (καθόλου) κρέας για έναν χρόνο

Φεβρουάριος 3rd, 2017 by Σταματίνα

Το κρέας αποτελεί κομμάτι της καθημερινότητας μας, οποιαδήποτε και αν είναι η μορφή του. Στη σούπα, στη σαλάτα, στο φαστ φουντ. Μαριναρισμένο, καλοψημένο, ζουμερό, λαχταριστό και χορταστικό!



Σκεφτείτε για παράδειγμα την πιο δημοφιλή εκδοχή του, το στέικ. Μια μερίδα μπορεί να κοστίσει ακριβά σε ψαγμένα εστιατόρια. Ωστόσο κάποιοι άνθρωποι, που επιχειρούν να κάνουν αποτοξίνωση από τις διάφορες τροφές που θεωρούν παχυντικές, συγκαταλέγουν και το κρέας στον κατάλογο με τα «dont’s». Παρακάτω απαριθμούνται τα οφέλη στην υγεία, όταν κανείς απέχει από αυτό για έναν ολόκληρο χρόνο. 1) Απώλεια βάρους Οι άνθρωποι μπορούν να χάσουν κατά μέσο όρο 4,5 κιλά, αν πάψουν να καταναλώνουν κρέας. Αυτό ισχύει σύμφωνα με ερευνητές της ιατρικής σχολής του πανεπιστημίου George Washington στις ΗΠΑ, που πραγματοποίησαν 15 μελέτες σε Ευρώπη και Αμερική και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι μια βασισμένη στα λαχανικά δίαιτα μπορεί να βοηθήσει στην απώλεια βάρους ακόμα και χωρίς τη μέτρηση των θερμίδων ή χωρίς αλλαγές στην ρουτίνα γυμναστικής. Αλλη μελέτη, που αφορούσε τους βουδιστές μοναχούς, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η χορτοφαγία μειώνει τον δείκτη μάζας του σώματος. 2) Μειώνεται ο κίνδυνος καρδιακής προσβολής Η χορτοφαγία μπορεί επίσης να μειώσει τα επίπεδα χοληστερόλης και την πίεση του αίματος. 3) Μειώνονται οι πιθανότητες για εμφάνιση διαβήτη Μια μελέτη βρήκε ότι όσοι είναι τακτικοί καταναλωτές όλων των ειδών κρέατος έχουν 29% περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν διαβήτη, συγκριτικά με τους χορτοφάγους. Ενώ όσοι καταναλώνουν επεξεργασμένα κρέατα είχαν 38% πιθανότητες για διαβήτη, περισσότερες συγκριτικά με τους χορτοφάγους.



4) Περισσότερες πιθανότητες για καρκίνο Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θεωρεί το επεξεργασμένο κρέας καρκινογενές, όπως τα αλλαντικά: για παράδειγμα το μπέικον και το σαλάμι, τα οποία μπαίνουν στη μαύρη λίστα μαζί με τσιγάρα και την ακτινοβολία. Το κόκκινο κρέας πιθανολογείται πως έχει καρκινογόνες ουσίες. 5) Αλλαγή στα βακτήρια του εντέρου Μια μελέτη στο πανεπιστήμιο City της Νέας Υόρκης κατέληξε στο συμπέρασμα, ότι οι χορτοφάγοι έχουν περισσότερα προστατευτικά είδη βακτηρίων του εντέρου από τους κρεατοφάγους. 6) Καλύτερη αίσθηση μετά τη γυμναστική Αν σας πονάνε οι μύες μετά τη γυμναστική, αυτό ίσως οφείλεται στην αύξηση του ουρικού ή του γαλακτικού οξέος στους μύες, που προκαλείται από τη βαριά σε πρωτεΐνες διατροφή των κρεατοφάγων. Αυτό σημαίνει πόνος και βραδύτερη ανάκαμψη. 7) Μακριά από το κρέας νιώθετε γενικά καλύτερα Ο δισεκατομμυριούχος Richard Branson έχει υποστηρίξει, ότι νιώθει πολύ πιο υγιής και δραστήριος μετά την αποχή από το κρέας.



Από την άλλη, ο Matt Frazier, αρθρογράφος στο blog No Meat Athlete, ανέφερε ότι από τότε που ξεκίνησε τη χορτοφαγία τρέχει πιο γρήγορα, τρώει περισσότερο ενώ χάνει βάρος και πως ανακάλυψε νέες τροφές που του αρέσουν.

