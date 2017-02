Τα χρήματα που πήραν οι ελληνικές ομάδες από το EURO 2016

Φεβρουάριος 3rd, 2017 by Σταματίνα

Την αναλυτική λίστα με τους συλλόγους που εισέπραξαν χρήματα ως αποζημίωση για την συμμετοχή παικτών τους στις εθνικές ομάδες στο EURO 2016 της Γαλλίας. ανακοίνωσε η UEFA. Όπως έκανε γνωστό η Ευρωπαϊκή συνομοσπονδία, το ποσό που μοιράστηκε σε συνολικά 641 ομάδες από 54 ομοσπονδίες, ήταν 150 εκατομμύρια ευρώ.



Η Ελλάδα εισέπραξε 1.744.838,87 ευρώ, το οποίο μοιράστηκε συνολικά σε 14 ομάδες. Τα περισσότερα χρήματα έλαβε ο ΠΑΟΚ (541.485,11 ευρώ), ακολούθησε ο Ολυμπιακός με 415.182,28 ευρώ, ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκε ο Παναθηναϊκός που εισέπραξε 266.245,30 ευρώ. Στην τέταρτη θέση της σχετικής λίστας βρίσκεται ο ΠΑΣ Γιάννινα με 216.007,96 ευρώ και ακολουθεί η ΑΕΚ με 67.122,93 ευρώ. Αναλυτικά η λίστα των ομάδων με αλφαβητική σειρά: ΑΕΚ 67.122,93 ευρώ

ΑΕΛ Καλλονή 37.257,66 ευρώ

Αστέρας Τρίπολης 38.459,10 ευρώ

Ατρόμητος 35.368,00 ευρώ

Βέροια 16.780,73 ευρώ

Εργοτέλης 17.483,18 ευρώ

Κέρκυρα 13.014,57 ευρώ

Λεβαδειακός 30.089,82 ευρώ

ΟΦΗ 29.366,28 ευρώ

Ολυμπιακός 415.182,28 ευρώ

Παναθηναϊκός 266.245,30 ευρώ

Πανιώνιος 20.975,92 ευρώ

ΠΑΟΚ 541.485,11 ευρώ

ΠΑΣ Γιάννινα 216.007,96 ευρώ

