Συγχαρητήριο μήνυμα του Δημάρχου Γρεβενών στην Κατερίνα Τζιούφα…

Φεβρουάριος 3rd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ο Δήμαρχος Γρεβενών κ. Γιώργος Δασταμάνης συγχαίρει την αθλήτρια του Χιονοδρομικού Ορειβατικού Συλλόγου Γρεβενών, Κατερίνα Τζιούφα για την συμμετοχή της, με την Εθνική ομάδα της Ελλάδας, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αλπικού Σκι που θα διεξαχθεί στο St Moritz της Ελβετίας.



Εύχεται ολόψυχα στην Κατερίνα, σ΄αυτή τη σημαντική προσπάθεια της,καλή επιτυχία με υγεία και δύναμη.

