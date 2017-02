Συγχαρητήριο μήνυμα του Δημάρχου Γρεβενών στον Γιάννη Στουγιάννη για το χάλκινο στο «Greek Chef 2017»

Φεβρουάριος 3rd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ο Δήμαρχος Γρεβενών κ. Γιώργος Δασταμάνης συγχαίρει θερμά τον συνδημότη μας και δημοτικό σύμβουλο του Δήμου Γρεβενών, Γιάννη Στουγιάννη για την κατάκτηση της 3ης θέσης στον 2ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Μαγειρικής «Greek Chef 2017», ανάμεσα σε εκατοντάδες διαγωνιζόμενους.



Ας είναι η αρχή μιας σπουδαίας καριέρας με ανάλογες επιτυχίες και στο μέλλον και κάθε προσωπική ευτυχία.

