Πώς θα κόψεις την ζάχαρη μια και καλή με 9 κινήσεις

Φεβρουάριος 3rd, 2017 by Σταματίνα

Το να καταφέρεις να κόψεις εντελώς την ζάχαρη από την καθημερινότητά σου -ιδίως αν δεν μπορείς να στερηθείς το γλυκάκι σου- ίσως να σου ακούγεται σαν αστείο.



Ξέρεις πολύ καλά ότι δεν είναι σύμμαχός σου. Μπορεί να θέλεις να την απολαμβάνεις σε κάθε ευκαιρία, αλλά εκείνη το μόνο που κάνει είναι να δίνει πρόσκαιρη ευχαρίστηση και να επιβαρύνει την σιλουέτα σου. Να θαμπώνει την επιδερμίδα σου και να χαλά τα δόντια σου. Ολα είναι θέμα θέλησης και αποφασιστικότητας. Πες αντίο μια και καλή σε εκείνη χωρίς… θλίψη! Σύμφωνα με το BudgetDirect.au με 9 απλές κινήσεις μπορείς να την βγάλεις από την καθημερινότητά σου! Οδηγός από τους ειδικούς. 1) Πρωινό με μεγάλη ποσότητα πρωτεινών: Το BufgetDirect.au προτείνει την αντικατάσταση των δημητριακών με ζάχαρη με πρωινό υψηλό σε πρωτεΐνες. Πολλά δημητριακά που τρώμε για πρωινό έχουν υψηλή ποσότητα ζάχαρης και μπορεί μεν να δίνουν ενέργεια, αλλά συγχρόνως μας επιβαρύνουν. Ψωμί ολικής άλεσης και μια ομελέτα μπορεί να σε κρατήσουν χορτασμένη για μεγάλο μέρος της ημέρας χωρίς να έχεις την επιθυμία να τσιμπολογήσεις. 2) Βγάλε από την διατροφή σου προιόντα που δείχνουν υγιεινά… αλλά δεν είναι: Πχ γιαούρτι με χρώμα, γεύση και toppings. Καθένα από αυτά περιέχει αρκετή ποσότητα ζάχαρης… «κρυμμένης». 3) Αλλαξε την συνταγή – Προσάρμοσέ την στο στόχο σου: Η συνταγή περιέχει ζάχαρη; Ε, τότε, βγάλτην! Ενα κέικ που χρειάζεται μια κούπα ζάχαρη για να παρασκευαστεί, μπορεί να είναι εξίσου νόστιμο αν αντί για ζάχαρη το φτιάξεις με μέλι. Θα δεις αμέσως διαφορά στη σιλουέτα σου. 4) Αναψυκτικά – Συσκευασμένοι χυμοί: Μεγάλη ποσότητα ζάχαρης και αν το καλοσκεφτείς αυτά τα ροφήματα τα πίνεις καθημερινά. Θες να πιεις χυμό; Φτιάξτον από πορτοκάλια που θα στύψεις μόνη σου. Και βέβαια μην βάλεις ζάχαρη. 5) Αλκοόλ: Περιέχει και αυτό ποσότητα ζάχαρης που σε επιβαρύνει. Το ήξερες ότι ένα ποτήρι κρασί μπορεί να σου δώσει θερμίδες αντίστοιχες με ένα κομμάτι σοκολάτας; Είναι πια τόοοσο απαραίτητο να πίνεις αλκοόλ; Πιες νερό και δες αμέσως την διαφορά!



6) Τα toppings κάνουν την ζημιά: Θες να αλείψεις την φέτα του ψωμιού με… κάτι; Αυτό ας μην είναι ας πούμε σοκολάτα με πραλίνα ή μαρμελάδα. Βάλε μέλι ή φτιάξε μια μαρμελάδα μόνη σου! Χωρίς ζάχαρη και συντηρητικά! 7) Οχι στη ζάχαρη στον καφέ και στο τσάι: Ναι μπορεί για σένα καφές ή τσάι χωρίς ζάχαρη να μην πίνεται, ωστόσο να ξέρεις ότι η καθημερινή πρόσληψη ζάχαρης από τα ροφήματα μακροπρόθεσμα προσθέτει κιλά. Αλλαξε συνήθεια! 8) Είναι απλό! Μην έχεις ζάχαρη στο σπίτι: Και βέβαια μην πηγαίνεις ποτέ στο σούπερμαρκετ όταν είσαι πεινασμένη και έχεις λιγούρα. Πήγαινε με γεμάτο στομάχι και θα δεις πόση διαφορά θα έχουν αυτά που θα καταναλώσεις. bovary loading…

