Ποδόσφαιρο ΕΠΣ Γρεβενών: Οι μεταγραφές στον ΠΥΡΣΟ Γρεβενών (εικόνες)

Φεβρουάριος 3rd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Στον ΠΥΡΣΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ θα συνεχίζουν να αγωνίζονται εως το τέλος της σεζόν οι

ποδοσφαιριστες 1 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΠΑΠΑΤΣΑΝΗΣ 2 ΕΥΘΥΜΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 3 ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ 4 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΝΤΟΣ 5 ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΟΛΩΤΑΣ

Το ΔΣ του ΦΑΣ ΠΥΡΣΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ανακοινώνει την νέα μεταγραφή της ομάδος και πρώην αρχηγό της ΣΑΒΒΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ





Το ΔΣ του ΦΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Ο ΠΥΡΣΟΣ σας ανακοινώνει τις δυο τελευταίες και σημαντικές προσθήκες για τον σύλλογό μας.



Τον ΧΡΗΣΤΟ ΜΠΛΑΝΤΟ ΚΑΙ



ΤΟΝ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΣΙΑΡΣΙΩΤΗ. Τελικά στην εκπνοή της μεταγραφικής περιόδου ο ΠΥΡΣΟΣ απέκτησε τον

ΣΑΚΗ ΜΠΙΖΙΩΤΑ.





faspyrsos.blogspot.gr

