Ο χάρτης των μεταναστών στην Ευρώπη – Ποια η θέση της Ελλάδας

Φεβρουάριος 3rd, 2017 by Σταματίνα

Βοσνία, Πορτογαλία, Κροατία, FYROM, Αλβανία και Μαυροβούνιο είναι οι χώρες με τα μεγαλύτερα ποσοστά μεταναστών έως τα τέλη του 2015, μέσα στην Ευρώπη.



Ενας νέος χάρτης, τον οποίο δημοσιεύει η Daily Mail έρχεται να δείξει τις μεταναστευτικές τάσεις κάθε χώρας, μέσα στην Ευρώπη. Η Ελλάδα βρίσκεται στην 14η θέση αφού έως το τέλος του 2015 είχε μεταναστεύσει το 8% του πληθυσμού της για κάποια άλλη χώρα της Ευρώπης. Από τη Μεσόγειο, το χαμηλότερο ποσοστό ανήκει στους Ισπανούς με μόλις 2,7% ενώ πολύ χαμηλά ποσοστά έχουν επίσης και οι Σκανδιναβικές χώρες. «Πρωταθλητές» στη μετανάστευση αναδεικνύονται οι Βόσνιοι με ποσοστό 43%, συνέπεια του αιματηρού πολέμου κατά τη διάσπαση της Γιουγκοσλαβίας, σύμφωνα με τους ειδικούς.



Πορτογαλία, Κροατία, FUROM, Αλβανία και Μαυροβούνιο ακολουθούν σε πολύ υψηλό ποσοστό, αποδεικνύοντας πως κυρίως στα Βαλκάνια, το χαμηλό βιοτικό επίπεδο «σπρώχνει» τους Ευρωπαίους πολίτες προς αναζήτηση ενός καλύτερου αύριο. iefimerida loading…

