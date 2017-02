Οι 99 περίεργες αλήθειες που δεν ξέρουμε για το σώμα μας

Φεβρουάριος 3rd, 2017 by Σταματίνα

Το ανθρώπινο σώμα αποτελεί αντικείμενο μελέτης για αιώνες κι όσο κι αν νομίζουμε ότι το ξέρουμε απέξω και ανακατωτά, φαίνεται πως εκείνο φροντίζει να κρατάει ακόμα καλά κρυμμένα κάποια μυστικά του.



Ο ανθρώπινος οργανισμός είναι ένας πολύπλοκος μηχανισμός, ένας «ναός» που φιλοξενεί εκατομμύρια δραστηριότητες που στο άθροισμά τους χαρίζουν ζωή, κάτι που πολλοί από εμάς θεωρούμε ως δεδομένο και απλό χωρίς να αντιλαμβανόμαστε την τεράστια ποικιλία οργάνων και τμημάτων του σώματος που συνεργάζονται ώστε να επιβιώνουμε. Υπάρχουν όμως και κάποιες άγνωστες αλήθειες, σύμφωνα με το brightside.me, για το μυστήριο των λειτουργιών του. Κάποιες από αυτές ίσως να τις αγνοούσαμε… 1. Το μόνο μέρος του σώματος που δεν έχει παροχή αίματος είναι ο αμφιβληστροειδής χιτώνας του ματιού. Παίρνει οξυγόνο απευθείας από τον αέρα. 2. Ο εγκέφαλος του ανθρώπου έχει δυνατότητα αποθήκευσης πληροφοριών ίση με 4 terabytes ενός εξωτερικού σκληρού δίσκου. 3. Ένα νεογέννητο παιδί μπορεί να αναπνέει και να καταπίνει ταυτόχρονα μέχρι να φτάσει 7 μηνών. 4. Το κρανίο αποτελείται από 29 διαφορετικά οστά. 5. Τα νευρικά ερεθίσματα που στέλνονται από τον εγκέφαλο κινούνται με ταχύτητα 274 χλμ την ώρα. 6. Ένας μόνο ανθρώπινος εγκέφαλος παράγει περισσότερα ηλεκτρικά ερεθίσματα σε μια μέρα από ό,τι όλα τα κινητά του κόσμου μαζί. 7. Το ανθρώπινο σώμα έχει, κατά μέσο όρο, τόσο μεγάλη περιεκτικότητα σε θείο που μπορεί να σκοτώσει όλους τους ψύλλους ενός σκύλου, αρκετή περιεκτικότητα άνθρακα ικανή να φτιάξει 900 μολύβια, αρκετό κάλιο για να πυροδοτήσει το κανόνι ενός παιχνιδιού, αρκετό λίπος για να φτιαχτούν 7 πλάκες σαπουνιού και αρκετό νερό για να γεμίσει ένα βαρέλι 50 λίτρων. 8. Η ανθρώπινη καρδιά αντλεί 182 εκατομμύρια λίτρα αίμα κατά τη διάρκεια της ζωής μας. 9. Όσο διαβάζετε αυτήν την πρόταση, 50.000 κύτταρα του σώματος πέθαναν και αντικαταστάθηκαν. 10. Τα έμβρυα αποκτούν δακτυλικά αποτυπώματα 3 μήνες μετά την σύλληψή τους. 11. Η καρδιά μιας γυναίκας χτυπάει πιο γρήγορα από την καρδιά ενός άντρα. 12. Ο Charles Osborne είχε λόξιγκα για 68 συνεχόμενα χρόνια.



13. Οι δεξιόχειρες, κατά μέσο όρο, ζουν 9 χρόνια περισσότερο από τους αριστερόχειρες. 14. Τα ⅔ των ανθρώπων γέρνουν το κεφάλι προς τα δεξιά, όταν φιλιούνται. 15. Ο μέσος άνθρωπος ξεχνάει το 90% των ονείρων του. 16. Το συνολικό μήκος των αιμοφόρων αγγείων του ανθρώπινου σώματος φτάνει τα 100.000 χιλιόμετρα. 17. Κατά μέσο όρο, ο ρυθμός αναπνοής ενός ατόμου είναι ⅓ υψηλότερος την άνοιξη σε σχέση με το φθινόπωρο. 18. Στο τέλος της ζωής του ένας άνθρωπος μπορεί να ανακαλέσει, περίπου, 150 τρισεκατομμύρια πληροφορίες. 19. Το 80% της θερμότητας του σώματος φεύγει από το κεφάλι. 20. Όταν κοκκινίζουμε, κοκκινίζει και το στομάχι μας. 21. Νιώθουμε ότι διψάμε όταν η απώλεια υγρών ισούται με το 1% του βάρους μας. Η απώλεια υγρών πάνω από 5% μπορεί να προκαλέσει λιποθυμία και πάνω από 10% μπορεί να προκαλέσει θάνατο λόγω αφυδάτωσης. 22. Τουλάχιστον 700 ένζυμα είναι ενεργά στο ανθρώπινο σώμα. 23. Οι άνθρωποι είναι τα μόνα έμβια όντα που μπορούν να κοιμούνται ανάσκελα. 24. Ένα παιδί 4 ετών κάνει κατά μέσο όρο 450 ερωτήσεις την ημέρα. 25. Εκτός από τους ανθρώπους και τα κοάλα έχουν ξεχωριστά δακτυλικά αποτυπώματα. 26. Μόνο το 1% των βακτηρίων μπορούν να προκαλέσουν κάποια ασθένεια. 27. Ολόκληρος ο πληθυσμός της Γης θα χωρούσε σε ένα κύβο με πλευρές μήκους 1 χλμ. 28. Η επιστημονική ονομασία του αφαλού είναι ομφαλός. 29. Τα δόντια είναι μοναδικό μέρος του ανθρώπινου σώματος που δεν μπορεί να επουλωθεί από μόνο του. 30. Κατά μέσο όρο, ο άνθρωπος χρειάζεται 7 λεπτά για να αποκοιμηθεί. 31. Οι δεξιόχειρες μασάνε το φαγητό τους στην δεξιά πλευρά του στόματος ενώ οι αριστερόχειρες στην αριστερή. 32. Μόνο το 7% του πληθυσμού είναι αριστερόχειρες. 33. Η μυρωδιά του μήλου και της μπανάνας μπορεί να βοηθήσει στην μείωση του βάρους. 34. Αν δεν κόβαμε ποτέ τα μαλλιά μας, στο τέλος της ζωής μας το μήκος τους θα έφτανε τα 725 χλμ. 35. Από όλους τους ανθρώπους που μπορούν να κουνήσουν τα αυτιά τους, μόνο το ⅓ μπορεί να κουνήσει μόνο το ένα αυτί του. 36. Κατά την διάρκεια της ζωής του, ένας άνθρωπος μπορεί να καταπιεί κατά λάθος 8 μικρές αράχνες. 37. Το συνολικό βάρος των βακτηρίων στο ανθρώπινο σώμα φτάνει τα 2 κιλά. 38. Το 99% του ασβεστίου στο ανθρώπινο σώμα βρίσκεται στα δόντια. 39. Τα χείλη είναι 100 φορές πιο ευαίσθητα από τα άκρα των δακτύλων. 40. Το φιλί αυξάνει τους παλμούς της καρδιάς 100 φορές περισσότερο από το κανονικό. 41. Η συνολική δύναμη των μασητήριων μυών στην μια πλευρά του σαγονιού ισούται με 195 κιλά. 42. Κατά την διάρκεια ενός φιλιού μεταδίδουμε στον άλλον 278 διαφορετικά είδη βακτηρίων. Ευτυχώς, το 95% αυτών είναι αβλαβή. 43. Η παρθενοφοβία είναι ο φόβος των παρθένων. 44. Εάν συλλέγατε το σύνολο του σιδήρου που περιέχεται στο ανθρώπινο σώμα, θα πάρετε μόνο ένα μικρό γρανάζι, αρκετά μεγάλο για να το χρησιμοποιήσετε μόνο στο ρολόι σας. 45. Υπάρχουν πάνω από 100 διαφορετικοί ιοί που προκαλούν ένα κρυολόγημα. 46. Αν κάποιος φιλάει ένα άλλο άτομο για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, αυτό είναι πολύ πιο αποτελεσματικό από άποψη υγιεινής από το να τρως μία τσίχλα, καθώς ομαλοποιεί το επίπεδο της οξύτητας στην στοματική κοιλότητα. 47. Μπορείτε να χάσετε 150 θερμίδες ανά ώρα, αν χτυπήσετε το κεφάλι σας στον τοίχο. 48. Τα ανθρώπινα όντα είναι τα μόνα ζώα που μπορούν να σχεδιάσουν ευθείες γραμμές. 49. Το ανθρώπινο δέρμα έχει πλήρως αντικατασταθεί περίπου 1.000 φορές στη διάρκεια της ζωής ενός ατόμου. 50. Ένα άτομο που καπνίζει ένα πακέτο τσιγάρα την ημέρα είναι σαν καταναλώνει μισό φλυτζάνι πίσσα στο χρόνο. 51. Οι γυναίκες ανοιγοκλείνουν τα μάτια περίπου δύο φορές λιγότερο από ό, τι οι άνδρες. 52. Η δομή του ανθρώπινου σώματος περιέχει μόνο τέσσερα ορυκτά: απατίτη, αραγωνίτη, ασβεστίτης, και κριστοβαλίτη. 53. Ένα παθιασμένο φιλί προκαλεί τις ίδιες χημικές αντιδράσεις στον εγκέφαλο με την ελεύθερη πτώση με αλεξίπτωτο και με το να πυροβολήσετε με όπλο. 54. Οι άνδρες θεωρούνται επίσημα νάνοι αν το ύψος τους είναι κάτω από 1,3 μέτρα, ενώ για οι γυναίκες αν είναι 1,2 μέτρα. 55. Τα νύχια των χεριών σας μεγαλώνουν περίπου τέσσερις φορές πιο γρήγορα από ό, τι τα νύχια των ποδιών σας. 56. Οι άνθρωποι με μπλε μάτια είναι πιο ευαίσθητοι στον πόνο από τους άλλους. 57. Τα νευρικά ερεθίσματα μέσα στο ανθρώπινο σώμα κινούνται με ταχύτητα περίπου 90 m/s. 58. Στον ανθρώπινο εγκέφαλο λαμβάνουν χώρα 100.000 χημικές αντιδράσεις κάθε δευτερόλεπτο. 59. Ο καθένας έχει λακκάκια στο κάτω μέρος της πλάτης του, αλλά για μερικούς ανθρώπους είναι πιο έντονα από ό, τι σε άλλους. Κάνουν την εμφάνισή τους στο σημείο όπου η λεκάνη ενώνεται με το ιερό οστό, έτσι ώστε η εμφάνισή τους να έχει νόημα. 60. Στα πανομοιότυπα δίδυμα, εάν στο ένα λείπει ένα δόντι, θα λείπει και στον αδερφό/ή του. 61. Το εμβαδόν επιφανείας των ανθρώπινων πνευμόνων είναι περίπου ίσο με την έκταση ενός γηπέδου τένις. 62. Στη διάρκεια της ζωής μας ξοδεύουμε περίπου 2 εβδομάδες σε φιλιά. 63. Τα ξανθά μαλλιά ενός ανθρώπου μεγαλώνουν ταχύτερα από τα σκούρα. 64. Τα λευκοκύτταρα στο ανθρώπινο σώμα ζουν για δύο έως τέσσερις μέρες, και τα ερυθροκύτταρα για τρεις έως τέσσερις μήνες. 65. Ο ισχυρότερος μυς στο ανθρώπινο σώμα είναι η γλώσσα. 66. Η ανθρώπινη καρδιά είναι περίπου ίση σε μέγεθος με τη γροθιά ενός ατόμου. Η καρδιά ενός ενήλικα έχει βάρος 220-260 γραμμάρια.



67. Κατά τη γέννηση, υπάρχουν 14 δισεκατομμύρια κύτταρα στον ανθρώπινο εγκέφαλο. Ο αριθμός αυτός δεν αυξάνεται στη διάρκεια ζωής ενός ατόμου. Μετά από 25 χρόνια, ο αριθμός των κυττάρων μειώνεται κατά 100.000 κάθε μέρα. Μετά από 40 χρόνια, η πτώση του εγκεφάλου επιταχύνει απότομα, και μετά από 50 χρόνια τα νευρικά κύτταρα συρρικνώνονται και ο εγκέφαλος μικραίνει. 68. Κατά τη γέννηση το σώμα ενός παιδιού αποτελείται από περίπου 300 οστά. Αλλά ένας ενήλικας έχει μόλις 206. 69. Κατά τη διάρκεια της ζωής ενός ατόμου, το λεπτό έντερο είναι περίπου 2,5 μέτρα. Μετά το θάνατό του, οι μυς στα τοιχώματα του εντέρου χαλαρώνουν, και το μήκος του αυξάνεται και φτάνει τα 6 μέτρα. 70. Ο δεξιός πνεύμονας μπορεί να πάρει περισσότερο αέρα από ό, τι ο αριστερός. 71. Ένας ενήλικας εισπνέει και εκπνέει 23.000 φορές την ημέρα. 72. Τα μικρότερα κύτταρα στο σώμα ενός άντρα είναι τα κύτταρα του σπέρματος. 73. Υπάρχουν περίπου 40.000 βακτήρια στο ανθρώπινο στόμα. 74. Κάθε ένας από εμάς έχει περίπου 2.000 γευστικούς κάλυκες. 75. Το ανθρώπινο μάτι μπορεί να διακρίνει 10 εκατομμύρια διαφορετικά χρώματα. 76. Η χημική ένωση του σώματος που προκαλεί αισθήματα έκστασης περιέχεται επίσης στη σοκολάτα. 77. Η ανθρώπινη καρδιά αντλεί αίμα με τέτοια πίεση που είναι ικανή να το εκτοξεύσει μέχρι τον τέταρτο όροφο του κτιρίου. 78. Ένα πρόσωπο καίει περισσότερες θερμίδες όταν κοιμάται από ό, τι όταν παρακολουθεί τηλεόραση. 79. Τα παιδιά μεγαλώνουν γρηγορότερα την άνοιξη. 80. Κάθε χρόνο περισσότερα από 2 εκατομμύρια αριστερόχειρες πεθαίνουν εξαιτίας των λαθών που κάνουν όταν χρησιμοποιούν μηχανήματα που έχουν σχεδιαστεί για δεξιόχειρες. 81. Αποδεικνύεται ότι 1 στους 300 είναι σε θέση να ικανοποιήσει τον εαυτό του από το στόμα. 82. Ένα άτομο χρησιμοποιεί 17 μυς όταν χαμογελάει και 43 όταν κατσουφιάζει. 83. Σε ηλικία 60 ετών οι περισσότεροι άνθρωποι χάνουν τους μισούς γευστικούς κάλυκες. 84. Ο ρυθμός με τον οποίο τα μαλλιά ενός ατόμου μεγαλώνουν διπλασιάζεται κατά τη διάρκεια μιας πτήσης. 85. Το 1% των ανθρώπων μπορούν να δουν το υπέρυθρο φως και το 1% μπορεί να δει την υπεριώδη ακτινοβολία. 86. Αν κάποιος κλειδωνόταν σε ένα εντελώς σφραγισμένο δωμάτιο, δεν θα πέθαινε εξαιτίας της έλλειψης αέρα, αλλά από δηλητηρίαση από το διοξείδιο του άνθρακα. 87. Στατιστικά, μόνο ένα άτομο από δύο δισεκατομμύρια φτάσει στην ηλικία 116 ετών. 88. Κατά μέσο όρο, ένα άτομο λέει 4.800 λέξεις σε 24 ώρες. 89. Οι αμφιβληστροειδείς στο μάτι καλύπτουν περίπου 650 τετραγωνικά χιλιοστά και περιέχουν 137 εκατομμύρια φωτοευαίσθητα κύτταρα: 130 εκατομμύρια χρησιμοποιούνται για την ασπρόμαυρη όραση και 7.000.000 για να διακρίνουμε τα χρώματα. 90. Τα μάτια μας παραμένουν στο ίδιο μέγεθος όπως όταν γεννηθήκαμε, αλλά η μύτη και τα αυτιά μας δεν σταματούν ποτέ να μεγαλώνουν. 91. Το πρωί, ένα άτομο είναι περίπου 8 χιλιοστά ψηλότερο από το βράδυ. 92. Οι μύες που βοηθούν τα μάτια να επικεντρωθούν κάνουν περίπου σε 100.000 κινήσεις την ημέρα. Για να κάνετε τους μύες των ποδιών σας να κάνουν τον ίδιο αριθμό κινήσεων, θα πρέπει να περπατήσετε 80 χιλιόμετρα. 93. Η ταχύτητα του αέρα στο βήχα φτάνει τα 60 μίλια την ώρα. 94. Σύμφωνα με Γερμανούς ερευνητές, ο κίνδυνος για καρδιακή προσβολή είναι μεγαλύτερος τη Δευτέρα από ό, τι σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα της εβδομάδας. 95. Τα οστά είναι περίπου 5 φορές ισχυρότερα από το ατσάλι. 96. Είναι αδύνατο να φταρνιστείτε με τα μάτια ανοιχτά. 97. Η ανώμαλη ανάπτυξη των νυχιών είναι κληρονομική. 98. Ένας άνθρωπος θα πεθάνει πιο γρήγορα από έλλειψη ύπνου από ό, τι από την πείνα. Ο θάνατος θα επέλθει μετά από δέκα μέρες αυπνίας, ενώ από την πείνα θα αντέξει περισσότερο. 99. Το μέσο προσδόκιμο ζωής είναι 2.475.576.000 δευτερόλεπτα. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου μπορούμε να πούμε, κατά μέσο όρο, περίπου 123.205.750 λέξεις και να κάνουμε σεξ 4,239 φορές. newsbeast loading…

