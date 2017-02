Οι 10 παγίδες στο κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης

Φεβρουάριος 3rd, 2017 by Σταματίνα

Δέκα -τουλάχιστον- παγίδες που μπορεί να οδηγήσουν σε απόρριψη αιτήσεων αλλά και σε επιστροφή χρημάτων αν οι ενδιαφερόμενοι δεν προσέξουν τι δηλώνουν κρύβουν τα κριτήρια ένταξης στο Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης που ξεκίνησε από χθες με τις πρώτες 23.689 αιτήσεις (οι 22.208 μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΚΕΑ, οι 936 πήγαν στα ΚΕΠ και άλλοι 545 στους Δήμους).



Οι ενισχύσεις Το βασικό ποσό ενίσχυσης είναι 200 ευρώ για ένα μέλος και προσαυξάνεται κατά 100 ευρώ για κάθε ενήλικο και κατά 50 ευρώ για κάθε ανήλικο. Για παράδειγμα, ζευγάρι με ανήλικο παιδί δικαιούται 350 ευρώ (200 ευρώ ο ένας σύζυγος, 100 ευρώ ο άλλος σύζυγος και 50 ευρώ για το παιδί), με δύο ανήλικα παιδιά 400 ευρώ, με δύο ενήλικα άτομα και δύο ανήλικα παιδιά 600 ευρώ (200 ευρώ ο σύζυγος, 100 η σύζυγος, 100+100 τα δύο ενήλικα μέλη και 50+50 ευρώ τα δύο ανήλικα). Τα ποσά του ΚΕΑ συμψηφίζονται με το εισόδημα που μπορεί να έχουν οι δικαιούχοι τους τελευταίους έξι μήνες. Το δηλούμενο εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 5.400 ευρώ, για το τελευταίο εξάμηνο, ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του νοικοκυριού. Οικογένεια με ένα ενήλικο παιδί δικαιούται ΚΕΑ 400 ευρώ το μήνα, δηλαδή 2.400 ευρώ στο εξάμηνο. Αν δηλώσει εισόδημα 1.800 ευρώ, θα λάβει 600 ευρώ, δηλαδή 100 ευρώ το μήνα. Μυστικά Στον οδηγό ερωτήσεων και απαντήσεων για το ΚΕΑ που έβγαλε χθες η Γενική Γραμματεία Πρόνοιας εντοπίζονται 10 παγίδες, που πρέπει να αποφύγουν όσοι κάνουν αίτηση τις οποίες αποκωδικοποιεί ο Ελεύθερος Τύπος: 1 Πότε θα κόβεται το επίδομα; Οταν ο δικαιούχος δηλώσει στην αίτηση μικρότερο εισόδημα από αυτό που εμφανίζει στη φορολογική του δήλωση. 2 Σε ποιες περιπτώσεις οι δικαιούχοι θα επιστρέφουν πίσω τα χρήματα που πήραν; Στις περιπτώσεις που δήλωσαν ψευδή στοιχεία εισοδήματος ή απέκρυψαν τυχόν άλλες πηγές εισοδήματος που ελέγχονται εκ των υστέρων, όπως για παράδειγμα το αν λαμβάνουν αγροτικές επιδοτήσεις. Οι αγρότες που θα ενταχθούν στο ΚΕΑ πρέπει να δηλώσουν στη συνέχεια την επιδότηση, όταν την εισπράξουν, ώστε να κριθούν εκ νέου. 3 Με ποιο τρόπο θα προσδιοριστεί το «δηλωθέν» εισόδημα εξαμήνου επαγγελματιών, των εμπόρων και όσων δηλώνουν εργόσημο; Το εξαμηνιαίο εισόδημα (και μόνο αυτό) θα ελέγχεται αναδρομικά από την επόμενη φορολογική δήλωση. Αυτό σημαίνει ότι αν ένας επαγγελματίας δηλώσει μηδέν εισόδημα β’ εξαμήνου 2016 για να πάρει ΚΕΑ, αλλά στη φορολογική του δήλωση του 2017 εμφανίσει εισόδημα 2.000 ευρώ, θα κληθεί να επιστρέψει το ΚΕΑ που δεν δικαούται να λάβει. 4 Ποιο εισόδημα θα δηλώσουν; Το συνολικό εισόδημα που εισπράχθηκε στο τελευταίο εξάμηνο μετά την αφαίρεση εισφορών. 5 Τι συνυπολογίζεται στο εισόδημα; Όλα τα ποσά που μπορεί να λαμβάνει ένα φυσικό πρόσωπο, από μισθούς, επιδόματα, συντάξεις, έκτακτα βοηθήματα, επίδομα θέρμανσης, ΕΚΑΣ, επίδομα τέκνων, αγροτικές επιδοτήσεις, αποζημιώσεις, κ.λπ. Δεν συνυπολογίζονται μόνο το επίδομα αναδοχής τέκνου και τα προνοιακά επιδόματα αναπηρίας από το κράτος. 6 Μια τρίτεκνη οικογένεια που μπαίνει στο ΚΕΑ, αλλά θα λάβει επίδομα τέκνων και επίδομα τριτέκνων από τον ΟΓΑ τον Απρίλιο του 2017, θα επιστρέψει τα χρήματα; Όχι, αν δηλώσει ότι πήρε τα επιδόματα του ΟΓΑ μέσα σε 15 μέρες από τη λήψη τους. Με τη δήλωση αυτή το ποσό του ΚΕΑ θα μειωθεί. Αν περάσουν όμως οι 15 μέρες χωρίς να πει ότι πήρες επιδόματα ΟΓΑ, θα της ζητηθούν πίσω τα επιδόματα του ΚΕΑ. 7 Τι ποσά θα παίρνουν όσοι είχαν εργασία και έμειναν άνεργοι στο τελευταίο εξάμηνο; Για τον υπολογισμό του ΚΕΑ, αφαιρείται από το συνολικό δηλούμενο εισόδημα το 20% του καθαρού εισοδήματος από εργασία ή κατάρτιση. 8 Σε περίπτωση που μέλος του νοικοκυυριού βρει εργασία, ενώ παίρνει και το ΚΕΑ, τι γίνεται; Δεν συνυπολογίζεται κατά τον πρώτο μήνα το 100% και κατά τους δύο επόμενους μήνες το 40% του καθαρού μηνιαίου εισοδήματος από την ανωτέρω εργασία. Εάν εξακολουθεί να εργάζεται, τότε κόβεται το ΚΕΑ από τον τέταρτο μήνα, εφόσον το εισόδημά του είναι μεγαλύτερο από το ΚΕΑ που δικαιούται.



9 Πότε δικαιούνται το επίδομα τα παιδιά που μένουν στο σπίτι των γονιών τους; Στην περίπτωση που δεν αποδείξουν ότι μένουν μόνα τους θα κάνουν αίτηση και οι γονείς που τα φιλοξενούν στην ίδια στέγη. 10 Αν κάνω αίτηση στο τέλος Φεβρουαρίου, πότε θα πληρωθώ; Το ΚΕΑ πληρώνεται την πρώτη εργάσιμη του επόμενου μήνα της αίτησης. Άρα με αίτηση τέλος Φεβρουαρίου, πληρωμή την πρώτη εργάσιμη του μήνα που έπεται της αίτησης, δηλαδή στις αρχές Απριλίου. Θα δοθούν αναδρομικά όμως για τον Φεβρουάριο με δόσεις των 10 ευρώ κάθε μήνα. Ελεύθερος τύπος

