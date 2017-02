Οι φαλακροί άνδρες είναι πιο επιτυχημένοι, έξυπνοι και αρρενωποί, λένε οι επιστήμονες

Φεβρουάριος 3rd, 2017 by Σταματίνα

Σύμπτωση; Πιθανώς όχι. Οι φαλακροί άνδρες συχνά θεωρούνται ως πιο κυρίαρχοι και επιτυχημένοι από όλους τους γύρω τους, σύμφωνα με μια μελέτη του Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια.



Ο Αμερικανός επιστήμονας Albert Ε Mannes, που έτυχε να είναι και εκείνος φαλακρός, πραγματοποίησε μια μελέτη με 59 διαφορετικά θέματα. Ήθελε να μάθει πώς οι άνθρωποι αντιδρούν σε άνδρες με ξυρισμένα κεφάλια δείχνοντάς τους μια σειρά από εικόνες. Η μελέτη του απλή! Έδειχνε κάθε φωτογραφία δύο φορές! Την μία φορά με έναν άνδρα με μαλλιά στο κεφάλι του και την άλλη φορά έδειχνε τον ίδιο άντρα με τα μαλλιά του ξυρισμένα. Οι άνθρωποι που τις έβλεπαν, ανέφεραν ότι οι φαλακροί άνδρες φάνταζαν στα μάτια τους να είναι πιο κυρίαρχοι και πιο ισχυροί. Μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια: Οι άνδρες στις φωτογραφίες θα έπρεπε να είναι εντελώς καραφλοί. Όσες φωτογραφίες έδειξε με ανθρώπους που είχαν λίγα μαλλιά, οι άνθρωποι που πήραν μέρος στην έρευνα είπαν ότι τους μοιάζουν αδύναμοι και καθόλου ελκυστικοί! Ο επιχειρηματίας Seth Godin ήταν φαλακρός για 20 χρόνια τώρα. Προσπάθησε να εξηγήσει στην εφημερίδα «Wall Street Journal» γιατί οι φαλακροί άνδρες τείνουν να θεωρούνται ως περισσότερο κυρίαρχοι: «Δεν λέω ότι το ξύρισμα στο κεφάλι σας κάνει να φαίνεστε επιτυχημένοι, αλλά είναι μια καλή αρχή» είπε γελώντας.

Αλλά οι φαλακροί άνδρες δεν είναι μόνο πιο ισχυροί, αλλά θεωρούνται και πιο ευφυής. Μια παγκόσμια μελέτη που διεξήχθη από τον ψυχολόγο Ronald Henss του Πανεπιστημίου του Saarland σε πάνω από 20.000 άτομα, έδειξε ότι οι φαλακροί άνδρες φαίνονται επίσης σοφότεροι και πιο ευφυής. Για πολύ καιρό οι επιστήμονες πίστευαν ότι φαλακροί άνδρες ήταν επίσης και πιο σεξουαλικά ενεργοί, διότι η απώλεια μαλλιών συσχετίζεται με τα επίπεδα της τεστοστερόνης.



Αλλά αυτό δεν ισχύει. Η τριχόπτωση δεν προκαλείται άμεσα από την τεστοστερόνη, μα από την ορμόνη DHT. Η DHT είναι ένα παράγωγο προϊόν της τεστοστερόνης, αλλά επηρεάζει κυρίως τριχοθυλακίων. Επίσης η άποψη ότι οι φαλακροί άντρες είναι πιο ισχυροί και επιτυχημένοι, ενισχύεται και από τους διάσημους που δεν έχουν μαλλιά και κάνουν ή έκαναν μεγάλη καριέρα στους τομείς τους όπως ο Jason Statham, ο Bruce Willis και ο Michael Jordan. businessinsider loading…

