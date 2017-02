Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ Γρεβενών για τις επισκέψεις των Υπουργών: «Ο διάλογος με τους πολίτες και τους φορείς είναι ανοιχτός, συνεχής και ειλικρινής»

Φεβρουάριος 3rd, 2017 by Χρήστος Μίμης



Στα πλαίσια της συμπλήρωσης δύο χρόνων διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και με βάση τις διακηρυγμένες θέσεις για την άμεση και συνεχή επαφή με τους πολίτες, το τελευταίο διάστημα επισκέφτηκαν την Περιοχή μας , ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Ευάγγελος Αποστόλου, ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής κ. Νίκος Παππάς και η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Όλγα Γεροβασίλη. Κατά την επίσκεψή τους πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με φορείς και πολίτες, κεντρικές ομιλίες σε Γρεβενά και Δεσκάτη, συνεντεύξεις τύπου, συμμετοχή σε κοινωνικές εκδηλώσεις και επίσκεψη στη Βασιλίτσα. Οι τρεις Υπουργοί προχώρησαν σε απολογισμό των πεπραγμένων, τόσο των Υπουργείων ευθύνης τους, όσο και συνολικά της Κυβέρνησης, ενώ ταυτόχρονα έγιναν αποδέκτες και κομιστές των κυρίαρχων θεμάτων που απασχολούν την ΠΕ Γρεβενών, αλλά και γενικότερα των προβλημάτων που απασχολούν τους πολίτες των Γρεβενών.



Με γνώμονα πάντα την ανάπτυξη, την ευημερία και τον σχεδιασμό για ένα καλύτερο αύριο του τόπου μας, ο διάλογος του ΣΥΡΙΖΑ Γρεβενών με τους πολίτες και τους φορείς είναι ανοιχτός, συνεχής και ειλικρινής. Γραφείο Τύπου της Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ ΠΕ Γρεβενών

This entry was posted on Παρασκευή, Φεβρουάριος 3rd, 2017 at 22:29 and is filed under Χωρίς κατηγορία. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.