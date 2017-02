«Η μόνη ελπίδα για έξοδο από αυτήν την κατάσταση είναι η ΝΔ» Γράφει ο Λευτέρης Καραϊορδανίδης*

Φεβρουάριος 3rd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Σήμερα εν έτη 2017, η Ελλάδα αντιμετωπίζει ένα νέο κύμα μετανάστευσης, μόνο που αυτό, δεν είναι εισόδου, αλλά εξόδου από την Ελλάδα. Φεύγει το καλύτερο κομμάτι της Ελλάδας. Οι νέοι, οι επιστήμονες, το παραγωγικό κομμάτι της χώρας, αλλά και οικογενειάρχες που δεν μπορούν να σηκώσουν πλέον τα βάρη που τους φορτώθηκαν. Δυστυχώς, φαίνεται πως δεν υπάρχει, από την παρούσα Κυβέρνηση, σχέδιο που θα βελτιώνει την κατάσταση… Η εικόνα της Ελλάδος στο εξωτερικό μοιάζει πλέον με του φτωχού συγγενή στην Ευρώπη που δεν ξέρει αν πρέπει να κάτσει η να φύγει. Η εικόνα στο εξωτερικό δεν διαφέρει πολύ από την ψυχολογία στην Ελλάδα. Ο Έλληνας , γονατισμένος από την πολιτική λιτότητας, χωρίς αντίκρισμα και χωρίς προοπτική βρίσκεται σε απόγνωση. Τα νταούλια και οι ζουρνάδες του ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ παίζουν σε ένα ρυθμό που ούτε –κατά τα άλλα συμπαθείς- αφρικανική φυλή δεν μπορεί να ακολουθήσει. Χορεύουν μόνο οι υπουργοί, γραμματείς και οι κομματικοί, διορισμένοι εγκάθετοι. Φυσικό για τη νοοτροπία τους να μη θέλουν να αφήσουν τις καρέκλες τους και τα προνόμια. Οι περισσότεροι ούτε στο όνειρό τους δεν έβλεπαν τον εαυτό τους σε αυτές τις θέσεις . Μόνο που οι θέσεις αυτές είναι θέσεις ευθύνης. Δεν είναι 15 μελές σχολείου. Είναι το τιμόνι της χώρας. Οι αποφάσεις- πειραματισμοί δεσμεύουν όλους τους Έλληνες και τις επόμενες γενιές. Ο πανικός στις γραμμές της σημερινής κυβέρνησης φαίνεται ξεκάθαρα. Τα Γρεβενά υποδέχτηκαν σε διάστημα μιας εβδομάδας 3 υπουργούς ! Το γιατί μπορεί να το απαντήσει πολύ εύκολα ο καθένας… Μακάρι να είχαν ως αποτέλεσμα (έστω και στο ελάχιστο) τη βελτίωση μιας πτυχής της καθημερινότητας των Γρεβενιωτών… Αλήθεια ποιος μπορεί να πιστέψει πλέον την οποιαδήποτε εξαγγελία τους; Η μόνη ελπίδα για έξοδο από αυτήν την κατάσταση είναι η ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη με την Συμφωνία Αλήθειας. Με τη Συμφωνία αυτή δεσμεύεται η ΝΔ να δώσει ανάσα στα νοικοκυριά με: – μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 30 %. – μείωση του ΦΠΑ για αγρότες και παραγωγούς, στα αγροτικά εφόδια από 24% σε 13% – Αλλαγή του ορίου υπαγωγής στο ΦΠΑ από τις 10.000 στις 25.000 €, ώστε να ελαφρυνθεί ο ιδιωτικός τομέας. – Μείωση των φορολογικών συντελεστών που θα δώσουν ώθηση για να πάρει μπροστά η Οικονομία. Εξάλλου η ΝΔ είχε προχωρήσει ήδη σε μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση από το 23% σε 13% και στη μείωση του φόρου κατανάλωσης κατά 30%. Καθοριστικό ρόλο θα παίξει η ενίσχυση της ρευστότητας στην οικονομία και η αξιοποίηση διαθέσιμων Ευρωπαϊκών κονδυλίων, που θα συμβάλουν στην εξομάλυνση της κατάστασης. Η ΝΔ καλεί κάθε πολίτη να συμμετέχει ενεργά για την εκλογική της επιτυχία, ώστε να βάλει μπροστά την εφαρμογή της Συμφωνίας. Αυτόν τον πολίτη η ΝΔ δεν μπορεί και δεν πρέπει να τον απογοητεύσει. Έχω την αίσθηση ότι οι πολίτες έχουν συνειδητοποιήσει ότι μόνο με Κυριάκο Μητσοτάκη μπορεί να επιτευχθεί αυτό. Φαίνεται, ακούγεται, λέγεται στις καθημερινές συναναστροφές. Φαίνεται από το ενδιαφέρον για συμμετοχή στις εκλογικές διαδικασίες, στα κομματικά όργανα. Δεν θυμάμαι ποτέ άλλοτε τέτοια μαζική συμμετοχή, και έχω από τα 18 μου 30 χρόνια στη ΝΔ. Φαίνεται ίσως και από το μεγάλο ενδιαφέρον για συμμετοχή στο ψηφοδέλτιο της ΝΔ, γιατί όλοι αισθάνονται ότι θα είναι ένα ψηφοδέλτιο νίκης. Γιατί θέλουν να συμμετέχουν στην επιτυχία. Γιατί νιώθουν την ανάγκη να προσφέρουν στην ανάπτυξη αυτού του τόπου. Γιατί βλέπουν ότι δεν υπάρχουν διαχωρισμοί Μητσοτακικοί, Μεϊμαρακικοί κλπ. Το βέβαιον είναι ότι η ενασχόληση με την πολιτική πρέπει να γίνεται με ανιδιοτέλεια και με σκοπό να υπηρετήσει το δημόσιο συμφέρον. Τα 250 ψηφοδέλτια που μας έλειψαν στις προηγούμενες εκλογές ( τη χειρότερη στιγμή της ΝΔ πανελλαδικά) είναι βέβαιο ότι τα έχουμε υπερκαλύψει στο πολλαπλάσιο. Η ομόνοια και η συνεργατικότητα όλων μας για την πολιτική αλλαγή είναι απαραίτητες για τις επόμενες εκλογές. Μια πολιτική αλλαγή την οποία έχει ανάγκη πρωτίστως η Πατρίδα μας. Κανείς δεν δικαιολογείται να στερήσει δυνάμεις, που είναι όλες απαραίτητες, για την πολιτική αυτή αλλαγή. Όλοι μαζί για μια Νέα Ελλάδα, που θα ανήκει σε όλους. *Λευτέρης Καραϊορδανίδης

Εκπαιδευτικός- Πολιτευτής Γρεβενών με την ΝΔ

