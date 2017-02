Η εκκλησία των Γρεβενών γιορτάζει την Κυριακή την Υπαπαντή και τη Μάνα

Φεβρουάριος 3rd, 2017 by Χρήστος Μίμης



Η εορτή της Υπαπαντής του Κυρίου, λογίζεται ως η εορτή αφιερωμένη στην μάνα, για την Ορθόδοξη Εκκλησία, η οποία για τον λόγο αυτό έχει ορίσει την Κυριακή μετά την Υπαπαντή να τιμώνται οι τρεις αγίες μητέρες, Νόννα, Εμμέλεια και Ανθούσα, των Τριών Ιεραρχών.

Στο πλαίσιο αυτό η Ιερά Μητρόπολη Γρεβενών, από πέρυσι, έχει θεσπίσει και θα πράξει και εφέτος την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2017, με το πέρας της Θείας Λειτουργίας, να βραβευτούν από τον Σεβασμιώτατο:

• Μία μητέρα αιωνόβια

• Μία μητέρα που έγινε πέρυσι πολύτεκνη

• Μια υποψήφια μητέρα

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας και στις 6:00 στο Πνευματικό Κέντρο της Μητροπόλεως θα πραγματοποιηθεί η εορτή αφιέρωμα στις μητέρες του τόπου μας.



