Εγνατία Οδός: Ανάβουν φωτιές τα σχέδια για νέα διόδια

Φεβρουάριος 3rd, 2017 by Σταματίνα

Τη συνολική αντίθεση του στην εγκατάσταση νέων διοδίων επί του κάθετου άξονα Σιάτιστας – Κρυσταλλοπηγής της Εγνατίας Οδού, στην περιοχή Αλιάκμονα του Δήμου Βοΐου, αλλά και στη θέση Βενέτικος στα Γρεβενά. εξέφρασε το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας. Το ψήφισμα, που επικρότησαν όλες οι παρατάξεις στο περιφερειακό συμβούλιο, ζητά την ανάκληση της απόφασης, η οποία προβλέπει τη δημιουργία σταθμού διοδίων στη θέση Αλιάκμονας, στον κάθετο άξονα, καθώς και ενός ακόμη στο σημείο Βενέτικος, κατά μήκος της Εγνατίας στα Γρεβενά.



Στην απόφαση του, το περιφερειακό συμβούλιο αποδέχεται τη δημιουργία σταθμού διοδίων μόνο στην αρχή του κάθετου άξονα, στην είσοδο της χώρας στην Ιεροπηγή Καστοριάς. Ο περιφερειάρχης Θόδωρος Καρυπίδης δήλωσε ότι «από το 2014 εκφράσαμε τις αντιρρήσεις μας στον τότε αρμόδιο υπουργό, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, και σήμερα είμαστε σε επικοινωνία με το ΤΑΙΠΕΔ για τη διευθέτηση του προβλήματος. Θα εξαντλήσουμε όλα τα μέσα που διαθέτουμε και δεν θα διστάσουμε να προβούμε ακόμη και σε κινητοποιήσεις» κατέληξε. Ο δήμαρχος Καστοριάς, Ανέστης Αγγελής, εξέφρασε την κατηγορηματική του άρνηση στη δημιουργία διοδίων λίγα χιλιόμετρα πριν από την Καστοριά και υποστήριξε ότι η ενδεχόμενη λειτουργία τους θα οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερη απομόνωση την Καστοριά, θα επηρεάσει την παρουσία επισκεπτών και τη διακίνηση της γούνας και θα πλήξει ανεπανόρθωτα την ακριτική περιοχή. Για επιβάρυνση των ήδη φτωχών κατοίκων του δήμου έκανε λόγο ο δήμαρχος Βοΐου, Δημήτρης Λαμπρόπουλος, υποστηρίζοντας ότι η δημιουργία του σταθμού διοδίων στη θέση Αλιάκμονα «διασπά το δήμο σε δύο κομμάτια και δημιουργεί τεράστιο οικονομικό πρόβλημα στις καθημερινές μετακινήσεις των κατοίκων από και προς την Καστοριά» ενώ θα επιβαρύνει σε μεγάλο βαθμό και τη μεταφορά των προϊόντων που φθάνουν η φεύγουν από τον δήμο. Στον δήμο Γρεβενών, όλες οι παρατάξεις και όλες οι πτέρυγες στο δημοτικό συμβούλιο αντιτάχθηκαν στη δημιουργία σταθμού διοδίων στη θέση Βενέτικος της Εγνατίας οδού και στο ομόφωνο ψήφισμα που εξέδωσαν αναφέρουν ότι η παρουσία ενός ακόμη σταθμού διοδίων θα επηρεάσει δραματικά την ήδη περιορισμένη κίνηση και επισκεψιμότητα, που παρουσιάζει τα τελευταία τρία χρόνια η περιοχή. Ο δήμαρχος Γρεβενών, Γιώργος Δασταμάνης, σημείωσε ότι υπάρχουν ήδη σε λειτουργία δύο σταθμοί διοδίων, στον Πολύμυλο Κοζάνης και το Μαλακάσι Ιωαννίνων και εξέφρασε την απορία του για την δημιουργία του τρίτου σταθμού που θα βρίσκεται μόλις 13 χλμ από τα διόδια του Μαλακασίου.



Το θέμα της δημιουργίας σταθμών διοδίων στα Γρεβενά βρέθηκε ψηλά στην ατζέντα των αιτημάτων, που έθεσε πριν από τρεις ημέρες ο αντιπεριφερειάρχης Γρεβενών, Ευάγγελος Σημανδράκος, στην υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Όλγα Γεροβασίλη, κατά τη διάρκεια της διήμερης περιοδείας της στην περιοχή. seleo loading…

