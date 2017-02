O Γρεβενιώτης Chef Γιάννης Στουγιάννης στον Star-fm 933: «Αν αγαπάς αυτό που κάνεις, τότε θα πετύχεις» .. (audio)

Φεβρουάριος 2nd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Στον Star fm 933, βρέθηκε ο βραβευμένος Γρεβενιώτης Chef Γιάννης Στουγιάννης, όπου μίλησε για την συμμετοχή του αλλά και την επιτυχία του στον Πανελλήνιο διαγωνισμό Greek Chef, όπου κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο.

«Στον διαγωνισμό πρώτα εκπροσώπησα τους Γρεβενιώτες και μετά το ΙΕΚ Γρεβενών» ανέφερε ο Chef καταλήγοντας λέγοντας: «Αν αγαπάς αυτό που κάνεις, τότε θα πετύχεις» …

Ακούστε όλη τη συνέντευξη: http://www.star-fm.gr/wp-content/uploads/2017/02/STARFM-GIANNIS-STOYGIANNHS-2-2-17-L.mp3



