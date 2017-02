Υπ. Παιδείας: Δεν καταργείται η διδασκαλία της «Αντιγόνης» του Σοφοκλή -Ανυπόστατες οι φήμες

Φεβρουάριος 2nd, 2017 by Σταματίνα

Στη διάψευση των δημοσιευμάτων που αναφέρονται στην κατάργηση της διδασκαλίας της «Αντιγόνης» του Σοφοκλή στη Β΄ Λυκείου, προχώρησε το υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.



Στα δημοσιεύματα προβάλλεται η ανησυχία που εξέφρασε η Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων, για τη φημολογούμενη κατάργηση του μαθήματος. Ωστόσο, καμία τέτοια πρόταση δεν έχει κατατεθεί επίσημα. Έτσι, το υπουργείο χαρακτηρίζει «ανυπόστατες φήμες» τα όσα αναφέρονται στα δημοσιεύματα και κατηγορεί την ΠΦΕ ότι με την ανακοίνωσή της «σπεύδει να δημιουργήσει εσφαλμένες εντυπώσεις». iefimerida loading…

