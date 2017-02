Τρώγοντας υδατάνθρακες το βράδυ μπορείς να χάσεις κιλά – Ενας μπόντιμπιλντερ συμβουλεύει

Φεβρουάριος 2nd, 2017 by Σταματίνα

Μακαρόνια και ψωμί. Δυο λέξεις που σας έρχονται αμέσως στο μυαλό όταν ακούτε τη λέξη «υδατάνθρακες».



Δυο από τις τροφές που ανήκουν στην κατηγορία εκείνων, που σύμφωνα με τους διατροφολόγους δεν πρέπει να καταναλώνετε μετά τις επτά το απόγεμα. Για κακή τους τύχη οι υδατάνθρακες είναι παρεξηγημένοι και θεωρούνται μια παχυντική τροφή, που δεν ταιριάζει απόλυτα σε μια υγιεινή διατροφή. «Δηλαδή, αν κόψω το ψωμί και τα μακαρόνια και πέσω με τα μούτρα στο γιαούρτι, θα αδυνατίσω;» Πιθανότατα να αναρωτηθείτε κι εσείς πολλές φορές, αλλά στην πραγματικότητα αυτή η ουσία υπάρχει στα φρούτα, τα λαχανικά, τα δημητριακά ολικής άλεσης, τα καρύδια, τα φασόλια και τους σπόρους. Τη λύση έρχεται να σας δώσει ο μπόντιμπιλντερ Νέιτ Μιγιάκι, από το Σαν Φρανσίσκο, που δημιούργησε το διατροφικό πλάνο με τίτλο «Half Day diet». Το συγκεκριμένο πρόγραμμα διατροφής απαιτεί να ελέγχετε τι καταναλώνετε μόνο τη μισή μέρα και αντιστέκεται στη μανία κατά των υδατανθράκων. Ο Μιγιάκι υποστηρίζει, ότι κανείς μπορεί να τρώει γεύματα πλούσια σε πρωτεΐνη και πράσινα λαχανικά την ημέρα και το βράδυ, πριν πέσει για ύπνο, ένα γεύμα πλούσιο σε υδατάνθρακες. Ισχυρίζεται ότι το πρόγραμμα «Half Day diet» δημιουργήθηκε στη βάση μιας μελέτης που πραγματοποιήθηκε το 2011 και δημοσιεύθηκε στο Obesity Journal. Στη μελέτη οι ειδικοί είχαν δυο ομάδες ανθρώπων: η μια κατανάλωνε υδατάνθρακες το βράδυ και η δεύτερη κατά τη διάρκεια της ημέρας. Το αποτέλεσμα;



Οι άνθρωποι της πρώτης ομάδας έδειχναν να κάνουν περισσότερο βάρος από το σώμα τους καθώς και περισσότερο λίπος και περιμετρικά της μέσης. Φυσικά υπάρχει μια παγίδα. Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση οποιωνδήποτε αμυλούχων τροφών. Προτιμήστε για παράδειγμα γλυκοπατάτες, ρύζι, κινόα. Τέλος, η συνολική πρόσληψη θερμίδων αλλά και η γυμναστική παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο. bovary loading…

