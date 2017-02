Τραγική η κατάσταση στην ΕΛΑΣ με τους ασυρμάτους-σαράβαλα -«Οπλο» για τις συμμορίες

Φεβρουάριος 2nd, 2017 by Σταματίνα

Μια τραγική αδυναμία της ΕΛΑΣ αποτελεί «όπλο» για τις εγκληματικές οργανώσεις της δυτικής Αττικής και όχι μόνο. Το γνωστό τοις πασί πλέον πρόβλημα με τους απαρχαιωμένους αναλογικούς ασυρμάτους έφερε ξανάσ την επιφάνεια μία καταδίωξη σκληρής συμμορίας ληστών στο κέντρο της Αθήνας



Όπως γράφει ο «Ελεύθερος Τύπος», οι κακοποιοί βρίσκονται ένα βήμα μπροστά από την Αστυνομία διότι «ακούνε» τις διαβιβάσεις των ανδρών της ΕΛ.ΑΣ. από και προς το επιχειρησιακό κέντρο. Τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής ληστές που επιτέθηκαν σε μίνι μάρκετ της οδού Παιωνίου 34 στον Άγιο Παντελεήμονα είχαν πάνω τους ενεργό ασύρματο, τον οποίο με μία μικρή μετατροπή στην κεραία τον είχαν κάνει καλύτερο από αυτόν που είχαν πάνω τους οι αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης. Η Αστυνομία έλαβε στις 4.50 το πρωί σήμα για επίθεση στο μίνι-μάρκετ. Περιπολικό που έφτασε στο σημείο εντόπισε δύο άτομα να επιβιβάζονται σε αυτοκίνητο και αποπειράθηκε να τα ελέγξει. Οι ύποπτοι ανέπτυξαν ταχύτητα και εμβόλισαν το περιπολικό με αποτέλεσμα τόσο το αυτοκίνητο της ΕΛ.ΑΣ. όσο και το δικό τους να ακινητοποιηθούν. Στη συνέχεια, οι κακοποιοί αποβιβάστηκαν και απομακρύνθηκαν τρέχοντας. Σε μικρή απόσταση τους περίμενε συνεργός τους με δεύτερο όχημα με το οποίο κατάφεραν να διαφύγουν. Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε έρευνα στο εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο των δραστών, όπου έκπληκτοι βρήκαν έναν ασύρματο σε λειτουργία. Ο ασύρματος αυτός διαβίβαζε κανονικά και μάλιστα πιο καθαρά σε σχέση με τους ασυρμάτους που είχαν πάνω τους οι αστυνομικοί. Οι ληστές του είχαν τοποθετήσει κεραία σχεδόν δύο μέτρων. Στο ίδιο όχημα βρέθηκε μία κλεμμένη ταμειακή μηχανή. Ακολούθησαν έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών., οι οποίοι καταδιώχθηκαν σε δρόμους των Αγίων Αναργύρων, μέχρι που κατέληξαν στο Μενίδι. Εκεί κατάφεραν να ξεφύγουν μπαίνοντας σε δύσκολα προσβάσιμη για την Αστυνομία περιοχή, όπου είναι εγκατεστημένες ομάδες Ρομά. Πληροφορίες αναφέρουν ότι πρέπει να θεωρείται βέβαιο ότι όλες οι εγκληματικές οργανώσεις που δρουν στην Αττική έχουν προμηθευτεί ασυρμάτους. Αυτό επιβεβαιώθηκε και τον περασμένο Νοέμβριο στην περίπτωση της εξάρθρωσης της περιβόητης «μαφίας των Ρομά». Από την έρευνα προέκυψε ότι τα μέλη της συντονίζονταν στις συχνότητες της Άμεσης Δράσης αποκτώντας ένα σημαντικό πλεονέκτημα. Ενδεικτικό είναι ότι σε μία από τις επιθέσεις τους άκουσαν ότι η Αστυνομία έχει πάρει σήμα για έλεγχο στο σημείο όπου βρίσκονταν με αποτέλεσμα να εγκαταλείψουν τα σύνεργά τους στην είσοδο του σπιτιού που θα «άνοιγαν» διαφεύγοντας πριν φτάσουν οι αστυνομικοί. Το τελευταίο διάστημα οι αρμόδιοι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. παρατηρούν έξαρση «επιδρομών» από συμμορίες της δυτικής Αττικής προς διάφορες περιοχές. Την περασμένη Κυριακή το περιστατικό με τη ληστεία στο μίνι μάρκετ δεν ήταν το μόνο. Μόλις μισή ώρα (στις 5.20) μετά τη διαφυγή των δραστών που εμβόλισαν το περιπολικό, συμμορία πέντε ατόμων που επέβαινε σε πολυτελές τζιπ μάρκας BMW X5 λήστεψε μέσα σε διάστημα πέντε λεπτών δύο περίπτερα σε Νέα Φιλαδέλφεια και Πατήσια. Και σε αυτή την περίπτωση οι δράστες εκτιμάται ότι προέρχονται από την ίδια περιοχή, καθώς ο συγκεκριμένος τύπος οχήματος έχει συνδεθεί με οργάνωση με έδρα τη δυτική Αττική.



Ενδεχομένως μάλιστα να μην είναι τυχαίο ότι πραγματοποιήθηκαν τρεις ληστείες μέσα σε διάστημα λιγότερο της μίας ώρας. Και αυτό γιατί δεν μπορεί αν αποκλειστεί να έχει συγκροτηθεί πολυπληθής ομάδα ποινικών, που διαιρείται σε διαφορετικές κάθε φορά υποομάδες και εφορμά σε διάφορες περιοχές της Αθήνας. iefimerida loading…

