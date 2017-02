Το ΙΕΚ Γρεβενών συγχαίρει τον Γιάννη Στουγιάννη…

Φεβρουάριος 2nd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Η διεύθυνση του ΙΕΚ Γρεβενών, συγχαίρει θερμά τον Γρεβενιώτη ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟΥΓΙΑΝΝΗ, σπουδαστή του ΙΕΚ Γρεβενών της ειδικότητας «Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης, Αρχιμάγειρας Chef”, για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου, στον 2ο Πανελλήνιο Μαγειρικό Διαγωνισμό «Greek Chef 2017». Ο σπουδαστής μας, διακρίθηκε στην κατηγορία «Α3 Μαθητές δημοσίων σχολών: Πιάτο με βάση το ψάρι» στον διαγωνισμό που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της 4ης Έκθεσης Τροφίμων και Ποτών (ΕΞΠΟΤΡΟΦ) στο Ολυμπιακό Κέντρο Ξιφασκίας στο Ελληνικό, στο διάστημα 27 – 30 Ιανουαρίου, με περισσότερους από 400 διαγωνιζόμενους από όλη την Ελλάδα, με την κριτική επιτροπή να αποτελούν διακεκριμένοι Έλληνες ΣΕΦ.



Η μεγάλη επιτυχία του Γιάννη, μας έκανε υπερήφανους και αποδεικνύει ότι το ταλέντο, το μεράκι για αυτό που κάνεις και η συνεχής και μεθοδική προσπάθεια, σε συνδυασμό με την υψηλής ποιότητας κατάρτιση που παρέχεται στο ΙΕΚ, δεν μπορεί παρά να οδηγεί στην επιτυχία και την επίτευξη των στόχων. Συγχαίρουμε τον Γιάννη και του ευχόμαστε κάθε προσωπική και επαγγελματική προσπάθειά του να ανταμείβεται πάντα με επιτυχία.



Ο Διευθυντής του ΙΕΚ Τριμίντζιος Χρήστος

