Τα τρόφιμα που νομίζεις ότι δεν λήγουν ποτέ, αλλά λήγουν, και μάλιστα γρήγορα

Φεβρουάριος 2nd, 2017 by Σταματίνα

Αν κάνεις μία έρευνα βλέποντας τι έχει μέσα το ντουλάπι της κουζίνας στο σπίτι των γονιών σου, του αγοριού σου, των κολλητών σου ή ακόμη και της γειτόνισσάς σου, τότε είναι πολύ πιθανό να να βρεις τα ίδια πράγματα.



Φακελάκια από τσάι, φυστικοβούτυρο, μπίρες, ζάχαρη, ρύζι κλπ. Είναι μερικά από τα προϊόντα που τα κρατάμε για περισσότερο χρονικό διάστημα απ΄ότι άλλα. Ωστόσο, μήπως πρέπει να τα «ελέγχουμε» πιο τακτικά; Τσάι Αν δεις πως τα φακελάκια του τσαγιού έχουν χάσει το άρωμά τους, τότε καλό θα ήταν να τα πετάξεις. Αυτό συμβαίνει γιατί τα φυσικά έλαια στο τσάι εξατμίζονται με την πάροδο του χρόνου με αποτέλεσμα να έχουν μία πιο αλλοιωμένη γεύση. Επίσης, συνήθως η μυρωδιά εξαφανίζεται από τους 6 μέχρι 12 μήνες από την στιγμή που άνοιξες το κουτί. Καστανή ζάχαρη Μπορεί να διατηρείται για πολύ καιρό, αλλά όσο περνάει ο χρόνος η υφή της αλλάζει. Αν, λοιπόν, είσαι τύπος που δεν χρησιμοποιείς την μαύρη ζάχαρη σε γλυκά ή στον καφέ, τότε έχε στο νου σου να την ανανεώνεις κάθε περίπου 2 χρόνια. Αν θέλεις να μην «σκληρύνει» η υφή της ζάχαρης, μην ξεχάσεις να την βάλεις σε ένα αεροστεγές δοχείο. Φυστικοβούτυρο Το φυστικοβούτυρο (σε δοχείο) έχει διάρκεια ζωής σε θερμοκρασία δωματίου περίπου τρεις μήνες και αυτό λόγω της υψηλής του περιεκτικότητας σε λάδι. Ωστόσο, όταν δεις πως η υφή του από κρεμώδης γίνει πιο σκληρή και ξηρή, τότε αυτό σημαίνει πως το φυστικοβούτυρο δεν ήταν καλής ποιότητας. Μπύρα Και μπορεί να πιστεύεις πως μία μπύρα δεν παθαίνει τίποτα όσο είναι σφραγισμένη στο ντουλάπι σου, αλλά στην πραγματικότητα διατηρούνται κι αυτές μέχρι ένα χρονικό όριο. Οι μπύρες, λοιπόν, σε γυάλινα μπουκάλια ή κουτιά που βρίσκονται σε ξηρό μέρος, πρέπει να καταναλωθούν μέσα 6 με 9 μήνες μετά την ημερομηνία λήξης τους.



Αν πρόκειται για μπύρα σε γυάλινο μπουκάλι, έλεγξε τα στοιχεία που αναγράφονται στην ετικέτα, καθώς και αν είναι καλά σφραγισμένο. Ρύζι Το ρύζι είναι από τα τρόφιμα που διαρκούν μέχρι και 5 χρόνια. Ωστόσο, μην ξεχάσεις όταν ανοίξεις το σακουλάκι να ψάξεις για τυχόν έντομα ή για κόκκους με άλλο χρώμα από το κανονικό. Αν παρατηρήσεις κάτι τέτοιο, λοιπόν, πέταξέ το αμέσως. Όσον αφορά το σκούρο ρύζι αν το έχεις αγοράσει πριν αρκετό καιρό, τότε δεν αποκλείεται οι κόκκοι του να έχουν μία πιο λεία υφή και η μυρωδιά του να μην είναι ευχάριστη. Στην περίπτωση αυτή, μην το χρησιμοποιήσεις στο φαγητό σου. bovary loading…

