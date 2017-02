Τα περίεργα σημάδια που μαρτυρούν ότι κάτι δεν πάει καλά με την υγεία σου

Φεβρουάριος 2nd, 2017 by Σταματίνα

Αρκεί ένα φτέρνισμα, για να σας πείσει ότι βρίσκεστε στα πρόθυρα γρίπης; Οι περισσότεροι θεωρούν λανθασμένα πως τέτοιου είδους σημάδια είναι τα μόνα προειδοποιητικά για την κατάσταση της υγείας τους, όμως το σώμα μιλάει με τη δική του γλώσσα σχεδόν καθημερινά.



Και φυσικά δεν αναφερόμαστε στις κινήσεις των χεριών, των ματιών ή των χειλιών που χρησιμοποιούν οι ηθοποιοί κατά τη διάρκεια μιας παράστασης ή στις κινήσεις εκείνες που υπόσχονται να σας αποδείξουν ότι ο σύντροφος σας σάς ποθεί πραγματικά. Μιλάμε για τα σημάδια του σώματος ή αλλιώς τις αντιδράσεις που προδίδουν, ότι κάτι δεν πάει και τόσο καλά με την υγεία σας, αλλά συχνά τις παρακάμπτετε είτε από αμέλεια είτε από έλλειψη χρόνου. Και σε αυτό εσείς οι γυναίκες είστε πιο επιρρεπείς. Ωστόσο, η κλινική εκπαιδεύτρια Μαργκαρίτα Ρορ συμβουλεύει ότι θα πρέπει να φροντίζετε για τη διάγνωση μιας οποιασδήποτε πάθησης, πριν αυτή δημιουργήσει σοβαρά και μη αναστρέψιμα προβλήματα. Αν παρατηρήσετε οποιαδήποτε από τις παρακάτω αλλαγές στο σώμα σας, σκεφτείτε ότι αυτό είναι το πρώτο «καμπανάκι» και επισκεφθείτε το γιατρό σας. Δυσάρεστη αναπνοή Οταν η δυσάρεστη αναπνοή είναι ένα χρόνιο «φαινόμενο» τότε πρόκειται για πρόβλημα ουλίτιδας, όπως υποστηρίζει η Ρορ, το οποίο αν δεν το θεραπεύσετε, μπορεί να οδηγήσει σε πολύ χειρότερη κατάσταση τα ούλα σας, ακόμα και απώλεια ορισμένων δοντιών. Σκούρο χρώμα στα ούρα Πιθανό δείγμα αφυδάτωσης και όχι συνέπεια κάποιου ποτού που καταναλώσατε το προηγούμενο βράδυ. Εστιάστε στην καθημερινή ενυδάτωση του οργανισμού και την υγιεινή διατροφή. Το μήκος των δακτύλων σας Ακούγεται κάπως «κουφό» αλλά σύμφωνα με μελέτη που πραγματοποιήθηκε από το πανεπιστήμιο του Νότινγκχαμ, αν το δάχτυλο του δαχτυλιδιού – παράμεσος ( ring finger που λένε οι Αγγλοι) είναι πιο μακρύ από το δείκτη σας, τότε ίσως αυτό αποτελεί σημάδι πως βρίσκεστε σε κίνδυνο οστεοαρθρίτιδας, ειδικά στα γόνατα. Τι μπορείτε να κάνετε για να το προλάβετε; Διατηρήστε υγιές το σωματικό σας βάρος και βάλτε σε πρόγραμμα την τακτική γυμναστική. Πρησμένα πόδια Βλέπετε τα πόδια σας πρησμένα, αλλά δεν μπορείτε να το δικαιολογήσετε γιατί δεν κάνετε κάποιου είδους γυμναστική με βάρη. Αυτό ονομάζεται οίδημα και θα μπορούσε να είναι ένα «καμπανάκι» σχετικό με πρόβλημα στο θυρεοειδή σας. Καλό θα ήταν να το ελέγξετε, για να μάθετε αν χρειάζεστε κάποια θεραπεία που επαναφέρει σε ισορροπία τις τιμές. Λιγούρες για πάγο Ναι, καλά διαβάσατε! Αν ανοίγετε την κατάψυξη κατά τη διάρκεια της ημέρας, όχι για να φάτε ένα δροσιστικό παγωτό ( μερικοί το κάνουν και το χειμώνα) αλλά γιατί θέλετε απεγνωσμένα να βάλετε στο στόμα σας ένα παγάκι, τότε αυτό λέγεται διατροφική διαταραχή πίκα (pica). Πρόκειται για την κατανάλωση τροφών χωρίς θρεπτική αξία και αποτελεί ένδειξη ότι έχετε ανεπάρκεια σιδήρου.



Ρυτίδες στα μπράτσα Οι ρυτίδες δεν είναι μόνο θέμα ομορφιάς και σημάδι που αφήνει ο χρόνος στο πέρασμα του. Μπορούν να δείξουν τι πραγματικά συμβαίνει μέσα στο σώμα σας. Με βάση έρευνα που δημοσιεύθηκε στο The Journals of Gerontology, γυναίκες οι οποίες εμφάνιζαν ρυτίδες στα μπράτσα και άλλα περίεργα σημεία είχαν υψηλή αρτηριακή πίεση. Αν παρατηρείτε κάτι αντίστοιχο μιλήστε στο γιατρό σας. bovary loading…

