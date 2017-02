Τίτλοι τέλους για την ΑΕΠ Βατολάκκου! Αποχωρεί από το Πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής

Φεβρουάριος 2nd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Οριστική η αποχώρηση… Το χρονικό μιας, λίγο πολύ, αναμενόμενης «τραγωδίας» ολοκληρώθηκε με τον πλέον αρνητικό τρόπο το βράδυ της Τρίτης (31/01) για την ΑΕΠ Βατολάκκου, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες του metrosport.gr αποχωρεί οριστικά από το Πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής. Παρ’ ότι μέχρι την τελευταία στιγμή έγιναν προσπάθειες προκειμένου η ομάδα να αποκτήσει μια επαρκή στελέχωση όσον αφορά το έμψυχο δυναμικό για να συνεχίσει ως το τέλος τη μάχη της, τελικώς, λύγισε υπό το βάρος των πολλών προβλημάτων. Όπως δήλωσε στέλεχος της διοίκησης στο Star-fm.gr: «Δεχθήκαμε πόλεμο ακόμη και από μέσα… Κάποιοι, δεν τήρησαν τις υποσχέσεις τους» …





Οριστική η αποχώρηση Συνεδρίασε την Τετάρτη 1/2/2017, η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και έλαβε την παρακάτω απόφαση.

Εγκρίθηκε, κατόπιν θετικής εισήγησης της νομικής υπηρεσίας, το αίτημα της ΑΕ Ποντίων, η οποία παραιτήθηκε της συμμετοχής της στο πρωτάθλημα της Γ΄ Εθνικής, για ειδική μετεγγραφική περίοδο 30 ημερών για τους ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές της που μένουν ελεύθεροι.



