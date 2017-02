Σούπερ Λίγκα: Ασταμάτητος ο ΠΑΟΚ πέρασε και από τη Λάρισα, «Χ» στο Καυτανζόγλειο

Φεβρουάριος 2nd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Στην εξ αναβολής 11η αγωνιστική

Ο ΠΑΟΚ απέδειξε και στο «AEL FC Arena» ότι είναι η πιο φορμαρισμένη ομάδα της Super League το τελευταίο διάστημα. Με τα γκολ των Μυστακίδη (9΄) και Μάτος (61΄) ο «δικέφαλος του Βορρά» πέρασε και το εμπόδιο της Λάρισας (2-0) στο πλαίσιο της 11η αγωνιστικής (εξ αναβολής) του πρωταθλήματος κι «έπιασε» στην 2η θέση τους Πανιώνιο και Ξάνθη. Ισόπαλοι χωρίς τέρματα (0-0) αναδείχθηκαν ο Ηρακλής και η Κέρκυρα στο Καυτανζόγλειο στον άλλο αγώνα της ημέρας.



Ας δούμε αναλυτικά: ΑΕΛ – ΠΑΟΚ 0-2 Η σημερινή ήταν η 5η συνεχόμενη εκτός έδρας νίκη για την ομάδα του Βλάνταν Ίβιτς, κάτι που επιτυγχάνει για πρώτη φορά στην ιστορία της. Συνολικά ήταν η 11η στα 12 τελευταία ματς, με μοναδική κακή παρένθεση την εντός έδρας γκέλα με τον ΠΑΣ Γιάννινα στις 8 Ιανουαρίου (0-1). Οι θεσσαλονικείς ήταν ανώτεροι στο πρώτο ημίχρονο, διάστημα στο οποίο πέτυχαν ένα γκολ στο ξεκίνημα και στη συνέχεια έχασαν δύο μεγάλες ευκαιρίες με τους Μπίσεσβαρ και Τσίμιροτ (δοκάρι) για να «καθαρίσουν» το ματς. Η ΑΕΛ, που μετά την ήττα αυτή έμπλεξε για τα καλά με το θέμα της παραμονής, προσπάθησε να αντιδράσει στην επανάληψη, αλλά την ώρα που πίεζε για την ισοφάριση δέχτηκε ακόμη ένα γκολ και μετά «παραδόθηκε» άνευ όρων. Ο Μυστακίδης στο 9΄ άνοιξε το σκορ με πολύ ωραία προσπάθεια και άψογο τελείωμα, ενώ στο 61΄ ο Μάτος μπήκε «σφήνα» στην… καρδιά της άμυνας των γηπεδούχων και με κεφαλιά μετά από εκτέλεση φάουλ πέτυχε το 5ο του γκολ στο πρωτάθλημα και με το 2-0 το υπόλοιπο της αναμέτρησης απόκτησε διαδικαστικό χαρακτήρα. Το νέο άσχημο αποτέλεσμα δεν άρεσε καθόλου στους οπαδούς της ΑΕΛ, οι οποίοι τόσο στη διάρκεια του πρώτου μέρους, αλλά και με το σφύριγμα της λήξης από τον Μάνταλο, αποδοκίμασαν έντονα την ομάδα τους. Διαιτητής: Στ.Μάνταλος

Κίτρινες: Φάρκας – Λέοβατς ΑΕΛ (Σάκης Τσιώλης): Ξενοδόχοφ, Μονιάκης (46΄ Μονιάκης), Τίκο, Φάρκας, Ρέντζας, Μασαλέσα, Φατιόν (68΄ Ευμορφίδης), Κόντορ, Ναζλίδης, Γκαγιέχο, Τσακοπίνο (46΄ Βαρέλα) ΠΑΟΚ (Βλάνταν Ίβιτς): Γλύκος, Μάτος, Μαλεζάς, Κρέσπο, Λέοβατς, Σάκχοφ (86΄ Χαρίσης), Κάνιας, Τσίμιροτ, Μπίσεσβαρ, Μυστακίδης (68΄ Ενρίκε), Κουλούρης (74΄ Πρίγιοβιτς)



Ήρακλής – Κέρκυρα 0-0



Το παιχνίδι είχε ελάχιστες φάσεις μπροστά στις δύο εστίες, με συνέπεια καμία από τις δύο ομάδες να μην καταφέρει να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Χωρίς ρυθμό και με λάθη στη μεσαία γραμμή ήταν το ματς από το ξεκίνημά του. Η εικόνα αυτή δεν διαφοροποιήθηκε στην πορεία των λεπτών, με τις ομάδες να είναι νευρικές και μακριά από ποιοτικές κινήσεις στον αγωνιστικό χώρο. Στο 33ο λεπτό το σουτ του Λεοζίνιο μπλόκαρε ο Κουτζοβασίλης, λίγο αργότερα ο Γεωργίου «χόρεψε» τους αμυντικούς του Ηρακλή, ωστόσο ο Χουάντερσον αποσόβησε τον κίνδυνο για την εστία του. Πιο δραστήριος φάνηκε ο «Γηραιός» στο δεύτερο μέρος, γεγονός που πιστοποίησε με τις δύο ευκαιρίες που δημιούργησε με τον Κούρο, αλλά δεν βρήκε στόχο. Αρχικά, στο 54΄, την όμορφη κεφαλιά του 23χρονου αμυντικού εξουδετέρωσε ο Κουτζαβασίλης, ενώ στο 59΄ την «βολίδα» του έδιωξε ενστικτωδώς σε κόρνερ ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων. Στο 61΄ ο Λεοζίνιο, μόνος απέναντι στον Κουτζαβασίλη, έστειλε την μπάλα αουτ, ενώ στο 80΄ η Κέρκυρα έχασε μεγάλη ευκαιρία να ανοίξει το σκορ με τον Επστάιν. Ο άλλοτε παίκτης του Ηρακλή πέρασε τον Τζανετόπουλο, σούταρε, αλλά ο Χουάντερσον απέκρουσε την μπάλα. Διαιτητής: Μπλάνας (Μεσσηνίας)

Κίτρινες: Νίκιτς, Σιόντης, Σπίνουλας, Τουράμ ΗΡΑΚΛΗΣ (Σάββας Παντελίδης): Χουάντερσον, Κούρος, Σαραμαντάς, Στάμου, Τζανετόπουλος, Ιντζόγλου, Δώνης, Γροντής, Λεοζίνιο (69΄ Πασάς), Μοντέιρο (86΄ Λουκίνας), Περόνε (74΄ Μπαστακός) ΚΕΡΚΥΡΑ (Μιχάλης Γρηγορίου): Κουτζαβασίλης, Βενέτης (42΄ Ντιμιτρόφσκι), Γεωργίου (72΄ Επστάιν), Ζορμπάς, Σπίνουλας, Κόντος, Σιόντης, Ιωάννου, Ζαραδούκας (82΄ Ντιόγκο), Νίκιτς, Τουράμ Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ στις αναμετρήσεις της 11ης αγωνιστικής της Super League: Βέροια-Λεβαδειακός 2-0

(35΄ Μίλιεβιτς, 46΄ Καπετάνος) Πλατανιάς-Ολυμπιακός 2-2

(36΄ Γιακουμάκης, 39΄ πέν. Μανούσος – 4΄, 13΄ Ιντέγε) Ξάνθη-ΠΑΣ Γιάννινα 2-0

(22΄ Σολτάνι, 88΄ Γιουνές) Αστέρας Τρίπολης-Παναιτωλικός 4-1

(38΄, 49΄ Στανισάβλιεβιτς, 42΄ πεν. Μάσα, 58΄ Τσουκαλάς – 9΄ Μουνιός) Ατρόμητος-Πανιώνιος 1-2

(49΄ πεν. Ούμπιντες – 24΄ Μπεν, 59΄ Σαββίδης) Παναθηναϊκός-ΑΕΚ 0-0 Ηρακλής-Κέρκυρα 0-0 ΑΕΛ-ΠΑΟΚ 0-2

(9΄ Μυστακίδης, 61΄ Μάτος) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 18 αγώνες)

=========================

1. Ολυμπιακός 45

2. ΠΑΟΚ 32

. Πανιώνιος 32

. Ξάνθη 32

5. Παναθηναϊκός 31

6. ΑΕΚ 26

7. ΠΑΣ Γιάννινα 26

8. Πλατανιάς 25

9. Ατρόμητος 23

10. Αστέρας Τρίπολης 20

11. Παναιτωλικός 19

12. Κέρκυρα 18

13. Λάρισα 16

14. Λεβαδειακός 14

15. Ηρακλής 13

. Βέροια 13 *Οι ΠΑΟΚ έχει -3 βαθμούς δολ,αμπε loading…

