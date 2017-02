Ο νέος Διευθυντής της Αστυνομικής Διεύθυνσης Γρεβενών στον Μητροπολίτη κ.Δαβίδ και στον Δήμαρχο Γρεβενών(εικόνες)

Φεβρουάριος 2nd, 2017 by Χρήστος Μίμης

ΕΠΙΣΚΕΨΗ



Τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ . Δαβίδ επισκέφθηκε την Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2017, ο νέος Διευθυντής της Αστυνομικής Διεύθυνσης Γρεβενών κ. Θεόδωρος Κεραμάς. Μαζί του και ο Υποδιευθυντής της Διεύθυνσης κ.Χρήστος Ζαμπούρας.





Εθιμοτυπική επίσκεψη στον Δήμαρχο Γρεβενών



Ο Δήμαρχος Γρεβενών κ. Δασταμάνης υποδέχτηκε στο γραφείο του, σήμερα Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2017 τον νέο Αστυνομικό Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Γρεβενών κ. Κεραμά Θεόδωρο συνοδευόμενο από τον Αστυνομικό Υποδιευθυντή κ. Ζαμπούρα Χρήστο.

Συζητήθηκαν , σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, θέματα που αφορούν τον Δήμο και επιβεβαιώθηκε η μεταξύ τους καλή συνεργασία προς όφελος των δημοτών. Ο Δήμαρχος Γρεβενών, αφού ολοκληρώθηκε η συνάντηση, ευχήθηκε στον Αστυνομικό Διευθυντή καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα.

