Ο Μητροπολίτης Γρεβενών στο Τρίκωμο για την εορτή του Αγίου μάρτυρος Τρύφωνος (εικόνες)

Φεβρουάριος 2nd, 2017 by Χρήστος Μίμης

ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΤΥΡΟΣ ΤΡΥΦΩΝΟΣ



Την Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2017, παραμονή της εορτής του Αγίου μάρτυρος Τρύφωνος, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γρεβενών κ. Δαβίδ, χοροστάτησε στον Πανηγυρικό Αρχιερατικό Εσπερινό προς τιμήν του Αγίου, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο χωριό Τρίκωμο Γρεβενών.

Την Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα της εορτής του Αγίου μάρτυρος Τρύφωνος, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γρεβενών κ. Δαβίδ, λειτούργησε στον ως άνω Ιερό Ναό, όπου και κήρυξε τον Θείο Λόγο. Στο τέλος της Θ. Λειτουργίας τελέσθηκε Αγιασμός.

Ο Άγιος Τρύφων είναι ιδιαίτερα λαοφιλής στον αγροτικό πληθυσμό, αφού θεωρείται ο προστάτης άγιος των αμπελουργών και των γεωργών. Γι’ αυτό τον λόγο οι αμπελουργοί δεν εργάζονται την ημέρα της εορτής του και ραντίζουν τα αμπέλια τους με τον αγιασμό που τελείται στους Ιερούς Ναούς.

Δείτε εικόνες: (Κάντε κλικ για μεγέθυνση)





