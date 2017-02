Ο κΑΙΡός: Ανεβαίνει η θερμοκρασία

Φεβρουάριος 2nd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Διαβάστε την αναλυτική πρόγνωση του καιρού: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ Καιρός: Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στη δυτική Μακεδονία. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα ή ομίχλη τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 1 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά στο βόρειο Ιόνιο 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 7 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο κατά τόπους 4 με 6 βαθμούς χαμηλότερη. ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Καιρός: Αραιές νεφώσεις που από το απόγευμα τοπικά θα πυκνώσουν.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 4 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλία κατά τόπους 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ Καιρός: Αραιές νεφώσεις που από το απόγευμα τοπικά θα πυκνώσουν. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 7 έως 16 βαθμούς Κελσίου. ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Καιρός: Αρχικά αίθριος, Από το απόγευμα θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και υπάρχει πιθανότητα τη νύχτα να σημειωθούν ασθενείς βροχές. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες στα βόρεια.

Άνεμοι: Στα νότια βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Στα βόρεια νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 7 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. ΑΤΤΙΚΗ Καιρό: Αρχικά αίθριος. Από το απόγευμα θα αναπτυχθούν αραιές νεφώσεις. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 6 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Καιρός: Λίγες νεφώσεις που από το απόγευμα τοπικά θα αυξηθούν. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα ή ομίχλη τις πρωινές και τις βραδινές ώρες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 3 έως 11 βαθμούς Κελσίου.

