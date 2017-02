Ο απλός λόγος που δεν πρέπει να επισκεπτόμαστε μια νέα μαμά και το μωρό της

Φεβρουάριος 2nd, 2017 by Σταματίνα

Οταν ένα νέο μωρό έρχεται στην οικογένεια ή στο κοντινό φιλικό μας περιβάλλον, τρέχουμε σαν παλαβοί να αγοράσουμε ρούχα, αρκουδάκια και μπαλόνια να πάμε στο μαιευτήριο ή στο σπίτι και να δούμε το μικρό ανθρωπάκι.



Φυσικά, με το που εμφανιστεί βγάζουμε τα smartphones και αρχίζουμε τις φωτογραφίες με το μωρό, τη μαμά και το μωρό, τον μπαμπά, τη γιαγιά και όλο το σόι. Σε όλο αυτό το σκηνικό παράνοιας, υπάρχει ένα προβληματάκι. Ναι, μπορεί επισκεπτόμαστε τη μαμά και το μωρό με όλη μας την καλή διάθεση, διότι θέλουμε να τους ευχηθούμε και να τους προσφέρουμε τα δώρα μας, ωστόσο γινόμαστε κουραστικοί, καθώς δύο άνθρωποι χρειάζονται ηρεμία και ξεκούραση. Στην περίπτωση των επισκέψεων στο σπίτι οι άνθρωποι πιθανότατα χωρίζονται σε αυτές τις κατηγορίες: Σε αυτούς που θυμούνται πόσο τους λείπει ένα μωρό από το σπίτι, σε αυτούς που βλέπουν το μωρό και θέλουν να το ζουλήξουν και να το κρατάνε συνέχεια, σε εκείνους που κάνουν την επίσκεψη επειδή πιστεύουν πως θα τους κακοχαρακτηρίσουν αν δεν πάνε και σε εκείνους που ενδιαφέρονται για τη νέα μαμά και της κάνουν τις δουλειές του σπιτιού. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι μέσα στο σπίτι μιας κατά τα άλλα εξαντλημένης γυναίκας και ενός μωρού… Η νέα μαμά προσπαθεί να βρει τις ισορροπίες της μέσα σε μια εντελώς διαφορετική κατάσταση, έχοντας να μάθει και να φροντίσει το νέο μέλος της οικογένεια. Προφανώς, γι’ αυτό χρειάζεται χρόνο, χρόνο που δεν έχει αν πηγαίνουν επισκέπτες το σπίτι τους και πρέπει καλώς ή κακώς να τους περιποιηθεί. Σκεφτείτε, όμως, πως μπορεί να μην της είναι τόσο εύκολο να σας φτιάξει καφέ ή να πηγαινοέρχεται στο σπίτι εάν πονάει ή είναι κουρασμένη και αυτές τις ώρες που είστε εκεί μπορούσε να χαλαρώσει ή να κοιμηθεί.



Γι' αυτό το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι τους στείλουμε τα δώρα μας με μια κάρτα, γράφοντας πως θα χαρούμε να τους επισκεφθούμε όποτε το επιθυμούν. Μην ξεχνάμε άλλωστε πως αυτές τις πρώτες στιγμές η μαμά, ο μπαμπάς και το μωράκι τις χρειάζονται περισσότερο.

