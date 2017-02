Ολόκληρος θησαυρός: Αυτά είναι τα κοσμήματα που έκλεψε η «μαφία των Ρομά» (εικόνες + video)

Φεβρουάριος 2nd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Στην έδρα της υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Βορειοανατολικής Αττικής μεταφέρθηκαν για να εκτεθούν τα κλοπιμαία της εγκληματικής ομάδας που εξαρθρώθηκε πρόσφατα και έγινε γνωστή «ως μαφία των Ρομά». Οι φωτογραφίες των κλοπιμαίων δίνονται στη δημοσιότητα προκειμένου να μπορέσουν να τα αναγνωρίσουν τα θύματα της εγκληματικής οργάνωσης και δεν απευθύνονται στο κοινό παρά μόνο στους παθόντες, οι οποίοι μπορούν οποιαδήποτε στιγμή και κατόπιν ραντεβού να τα δουν από κοντά. Μέχρι στιγμής η αστυνομία έχει ερευνήσει 17 σπίτια, αποθήκες και τραπεζικές θυρίδες σε διάφορες περιοχές της χώρας, όπου έχει βρει και κατασχέσει πλήθος κοσμημάτων, η αξία των οποίων υπερβαίνει το 1.000.000 ευρώ, 76.070 ευρώ, 700 χρυσές λίρες, πολυτελή ρολόγια, όπλα, φυσίγγια και μικροποσότητα ναρκωτικών.











Φωτογραφίες: AΠΕ-ΜΠΕ /Ορέστης Παναγιώτου

