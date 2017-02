Κύπελλο Ελλάδας: Το πρόγραμμα των πρώτων προημιτελικών

Φεβρουάριος 2nd, 2017 by Σταματίνα

Την επόμενη εβδομάδα θα διεξαχθούν οι πρώτες αναμετρήσεις της προημιτελικής φάσης του κυπέλλου Ελλάδας, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοίνωσε σήμερα η αρμόδια επιτροπή της ΕΠΟ. Την Τετάρτη 8/2 θα διεξαχθούν οι αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού με τον Αστέρα Τρίπολης και του Ολυμπιακού ή του Αρη με τον Ατρόμητο, ενώ την Πέμπτη 9/2 ο Πλατανιάς θα φιλοξενήσει την ΑΕΚ και η Ξάνθη τον ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των α΄ προημιτελικών: ΤΕΤΑΡΤΗ 8/2 17:15 Παναθηναϊκός-Αστέρας Τρίπολης (γηπ. «Απ. Νικολαΐδης») 19:30 Ολυμπιακός ή Άρης-Ατρόμητος (γηπ. «Γ. Καραϊσκάκης» ή γηπ. «Κλ. Βικελίδης») ΠΕΜΠΤΗ 9/2 17:15 Πλατανιάς-ΑΕΚ (Δημ. Γήπεδο Περιβολίων) 19:30 Ξάνθη-ΠΑΟΚ («Ξάνθη Arena») seleo loading…

