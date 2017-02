Κύπελλο Ελλάδας στο Ποδόσφαιρο: Πανηγυρικά ΠΑΟ και ΑΕΚ, εύκολα ο Ατρόμητος, στην παράταση ο Πλατανιάς (video)

Φεβρουάριος 2nd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Προκρίθηκαν στους «8» του Κυπέλλου



Ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας στο ποδόσφαιρο, αφού, στον αγώνα ρεβάνς για τη φάση των «16» της διοργάνωσης, νίκησε 4-0 στα Περιβόλια Χανίων τον Κισσαμικό. Ο πρώτος αγώνας στη Λεωφόρο είχε λήξει 3-0 υπέρ των «πράσινων», οι οποίοι προκρίθηκαν με συνολικό σκορ 7-0 και θα αντιμετωπίσουν στους «8» τον Αστέρα Τρίπολης. Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Σέρχιο Αραούχο η ΑΕΚ διέλυσε με 6-0 τον Λεβαδειακό και προκρίθηκε πανηγυρικά στους προημιτελικούς του Κυπέλλου Ελλάδας. Με τα γκολ των Μπακασέτα (21΄), Αραούχο (28΄,60΄), Βάργκας (68΄), Κολοβέτσιου (79΄) και Γαλανόπουλου (84΄) η Ένωση πιστοποίησε την ανοδική της πορεία μετά την έλευση του Μανόλο Χιμένεθ και με το ευρύ σκορ (είχε νικήσει και στο πρώτο ματς με 1-0) πέρασε στην επόμενη φάση της διοργάνωσης όπου θα αντιμετωπίσει τον Πλατανιά. Με πρωταγωνιστή και σκόρερ (18′, 44′) τον Αμπιόλα Ντάουντα, που είχε πετύχει και τα δύο γκολ της ομάδας του στο πρώτο ματς (2-2), ο Ατρόμητος νίκησε 2-0 τη Λαμία στο γήπεδο του Περιστερίου, για τη φάση των «16» του Κυπέλλου και προκρίθηκε στα προημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή της αναμέτρησης Ολυμπιακός-Άρης. Για δεύτερη φορά στην ιστορία του ο Πλατανιάς εξασφάλισε την πρόκριση για τους προημιτελικούς του Κυπέλλου Ελλάδας. Στον δεύτερο αγώνα για τη φάση των «16» που έγινε στους «Ζωσιμάδες» με τον ΠΑΣ, η ομάδα του Γιώργου Παράσχου επιβλήθηκε με 2-1 στη διαδικασία της παράτασης αποτέλεσμα που την έστειλε στους «8» της διοργάνωσης μετά το υπέρ τους 1-0 στα Περιβόλια. Ας δούμε αναλυτικά: Κισσαμικός – Παναθηναϊκός 0-4



Σκόρερ οι Κλωναρίδης στο 42΄, Χατζηγιοβάνης στο 57΄, Πίσπας στο 78΄ και Μπουμάλ στο 79΄. Ο Μαρίνος Ουζουνίδης έδωσε άμεσα στον Βίκτορα Κλωναρίδη την ευκαιρία να αγωνιστεί μετά την προ διημέρου επιστροφή του στον Παναθηναϊκό, ο οποίος και φρόντισε να τον αποζημιώσει με τον καλύτερο τρόπο, αφού όχι μόνο σκόραρε στο ντεμπούτο του, αλλά πραγματοποίησε και εξαιρετική εμφάνιση. Παράλληλα, ο Ουζουνίδης έδωσε την ευκαιρία να αγωνιστούν και σε άλλους Έλληνες παίκτες, οι οποίοι δεν είχαν μέχρι τώρα αρκετό χρόνο συμμετοχής. Μάλιστα, το «τριφύλλι» ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 4 παίκτες που προέρχονται από τις ακαδημίες της ομάδας (Χατζηγιοβάνης, Μίγγος, Πίσπας, Μαρινάκης). Ο Κισσαμικός δεν ήλπιζε φυσικά σε πρόκριση μετά την βαριά ήττα στο πρώτο ματς, αλλά ήθελε ένα καλό αποτέλεσμα απέναντι στον μεγάλο αντίπαλό του, που ήταν καλύτερος όμως σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και νίκησε δίκαια. Η πρώτη καλή «διπλή» ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους ήρθε στο 16ο λεπτό, όταν ο Πολίτης απέκρουσε διαδοχικά σουτ των Ρινάλντι και Κλωναρίδη μέσα από την περιοχή, ενώ στο 20΄ κεφαλιά του Ρέις από εκτέλεση κόρνερ έστειλε την μπάλα δίπλα από το δοκάρι. Στη συνέχεια ο Κισσαμικός ανέβασε την απόδοσή του και προσπάθησε να βγει μπροστά κι έγινε για πρώτη φορά επικίνδυνος στο 27, όταν τακουνάκι του Στογιάνοφ δεν αιφνιδίασε τον Στιλ, όπως και στο 41΄ σουτ του Βλάχου. Αμέσως μετά (42΄) ήλθε το γκολ για τον Παναθηναϊκό, όταν από λάθος του Γιαλούση ο Κλωναρίδης έγινε κάτοχος της μπάλας και με πλασέ έκανε το 1-0 για τους φιλοξενούμενους. Λίγο νωρίτερα, παραλίγο να σημειωνόταν αυτογκόλ για τον Παναθηναϊκό, όταν ο Χουλτ προσπάθησε να γυρίσει την μπάλα με το κεφάλι στον Στιλ, χωρίς να έχει δει ότι ο τερματοφύλακάς του έβγαινε για να μπλοκάρει την μπάλα. Στο 45΄ ο Πολίτης είχε ακόμη μία απόκρουση, αυτή τη φορά όταν έκοψε σε «τετ α τετ» τον Ρινάλντι. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός σημείωσε και δεύτερο τέρμα στο 57΄ με κοντινό πλασέ του Χατζηγιοβάνη μετά από σέντρα του Κλωναρίδη. Ακολούθησε το 3-0 με τον Πίσπα στο 78΄, όταν πλάσαρε τον Πολίτη μετά από κάθετη πάσα του Μπουμάλ. Ο τελευταίος ήταν σκόρερ του τέταρτου τέρματος των «πράσινων» στο αμέσως επόμενο λεπτό (79΄), όταν, από κακή μεταβίβαση της μπάλας από τον Πολίτη, μπήκε στην περιοχή και τον πλάσαρε για να κάνει το 0-4. Διαιτητής: Μουρτζάκης (Ηρακλείου)

Κίτρινες: Μαρτίνεθ, Μπολάκης ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ (Σπύρος Μπαξεβάνος): Πολίτης, Μπολάκης, Παντελάκης, Γιαλούσης, Τσοντάκης, Ενγκουέμ, Μαρτίνεθ, Βλάχος, Ποκόνγκ, Μαντζής, Στογιάνοφ (69΄ Κίκε). ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Μαρίνος Ουζουνίδης): Στιλ, Χουλτ, Μολέδο (66΄ Κουτρουμπής), Ευαγγέλλου, Μαρινάκης, Ρέις, Ζέκα (61΄ Μίγγος), Μπουμάλ, Χατζηγιοβάννης, Κλωναρίδης (58΄ Πίσπας), Ρινάλντι.





ΑΕΚ – Λεβαδειακός 6-0





Μια πρόκριση που έχει την υπογραφή του Τάσου Μπακασέτα ο οποίος πέτυχε το γκολ της νίκης στη Λειβαδιά ενώ σήμερα ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ στο 21´. Στα 20 λεπτά που προηγήθηκαν η υπεροχή της ΑΕΚ ήταν καταιγιστική. Με πίεση που ξεκινούσε από την περιοχή του Μοσχονά, οι γηπεδούχοι ξεκαθάρισαν από την αρχή ποιος είναι το… αφεντικό της ανμέτρησης. Δεν άφησαν τους Βοιωτούς να πάρουν ανάσα και έχασαν μεγάλη ευκαιρία στο 18′. Κλασική κομπίνα Χιμένεθ στο κόρνερ με τον Βάργκας να βρίσκει στην κίνηση τον Ντίντακ, ο Γιόχανσον να πλασάρει αλλά ο Μάγκας να απομακρύνει πάνω στη γραμμή. Τρία λεπτά αργότερα, ο Μπακασέτας ελίχθηκε έξω από την περιοχή και με αριστερό σουτ-σήμα κατατεθέν, έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα. Από το ξεκίνημα του αγώνα η προσοχή ήταν στραμμένη στον Σέρχιο Αραούχο, το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ. Ο Αργεντινός είναι παίκτης που δίνει τη μπάλα με τη μία, κινείται με εκπληκτική άνεση στο χώρο και γενικά έκανε αισθητή την παρουσία του ενώ είχε συμμετοχή και στο πρώτο γκολ. Μάλιστα, δεν χρειάστηκε ούτε μισή ώρα «καριέρας» στην ΑΕΚ για να «ματώσει» τα δίχτυα! Στο 28´ από φάουλ του Βάργκας, ο «Τσίνο» με κεφαλιά έγραψε το 2-0 και άρχισαν τα πρώτα αποθεωτικά συνθήματα από τους 2-3 χιλιάδες βρέθηκαν στο ΟΑΚΑ. Οι αμφιβολίες περί της ομάδας που θα περνούσε στους «8» είχαν διαλυθεί. Ο Λεβαδειακός είχε παραιτηθεί κι η ΑΕΚ είχε την ευκαιρία για περισσότερα γκολ. Νέα σέντρα του Βάργκας στο 61´, νέα κεφαλιά του Αραούχο, δεύτερο γκολ για τον «Τσίνο»! Και πρέπει να ψάξουμε βαθιά στα ιστορικά αρχεία της ΑΕΚ για να βρούμε τον προηγούμενο παίκτη που σκοράρει δις στην πρώτη εμφάνιση. Στο 68´ μετά από πάσα του Γιόχανσον πέτυχε το 4-0. Το πέμπτο γκολ πέτυχε στο 79´ ο αρχηγός Δημήτρης Κολοβέτσιος που με… κίνηση σέντερ φορ πέρασε τον Μοσχονά και έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα. Το τελικό 6-0 διαμόρφωσε ο Γαλανόπουλος στο 84´ προσπαθώντας αρχικά με φανταστικό τακουνάκι, αλλά τελικά σκόραρε με δεύτερη προσπάθεια. Την πάσα έδωσε ο Βάργκας, που έκλεισε την αναμέτρηση με ένα γκολ και τρεις ασίστ! Ο Λεβαδειακός είχε δοκάρι σε απευθείαςε φάουλ του Μιλιάζες στο 88´. Το ματς ολοκληρώθηκε και την πρώτη ημέρα του Φλεβάρη η ΑΕΚ σφράγισε την πρόκριση στους προημιτελικους. Παράλληλα, πέτυχε για πρώτη φορά έξι γκολ στη φετινή σεζόν και κράτησε για τέταρτο συνεχόμενο ματς το «μηδέν», καθόλου άσχημα για μια ομάδα που πριν από την έλευση του Χιμένεθ μετρούσε διαδοχικές «τριάρες» από τον Παναιτωλικό και τον Αστέρα Τρίπολης. Ο Αραούχο έλαμψε, το ίδιο και ο Μπακασέτας, ενώ ο Χιμένεθ «κέρδισε» και παίκτες όπως οι Μπακάκης, Κολοβέτσιος, Βάργκας που πήραν «τα πάνω τους» ενόψει της συνέχειας. Ολα αυτά σε ένα απόγευμα Τετάρτης. Καθόλου άσχημα! Διαιτητής: Γιαννουλάκης (Χανίων)

Κίτρινες: Γιουσούφ, Κουλιμπαλί, Τριποτσέρης, Νιάσε ΑΕΚ (Μανόλο Χιμένεθ): Μπάρκας, Μπακάκης, Λαμπρόπουλος, Κολοβέτσιος, Γιόχανσον (69´ Γαλανόπουλος), Σιμόες, Μπακασέτας, Πατίτο (60′ Αϊντάρεβιτς), Χριστοδουλόπουλος, Αραούχο (80´ Γιαννούτσος) ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Γιάννης Χριστόπουλος): Μοσχονάς, Μουλόπουλος, Κουλιμπαλί (55´ Νιάσε) Μάγκας (66´ Μαχαίρας), Μιλιάζες, Τριποτσέρης, Λόπες, Λάτσι (61´ Σίλβα), Γιουσούφ, Σουμπίνιο, Βασιλείου Ατρόμητος – Λαμία 2-0



Η Λαμία έδειξε και πάλι καλά στοιχεία στο παιχνίδι της και δημιούργησε ευκαιρίες στο α’ ημίχρονο, όμως ο Ατρόμητος είχε την ουσία, ή καλύτερα είχε και πάλι τον Ντάουντα, που συνέχισε να σκοράρει… Στο 18′ και σε γύρισμα του Κατράνη έκανε από κοντά 1-0 και στο 44′, όταν ο Πίτκας απέκρουσε το σουτ του Πλατέλλα, στην επαναφορά έκανε το 2-0. Μάλιστα ο Νιγηριανός στο 76′ θα μπορούσε να είχε πετύχει και τρίτο γκολ, όταν βρέθηκε μόνος απέναντι στον Πίτκα, αλλά πλάσαρε άουτ. Από τη δική τους μεριά οι φιλοξενούμενοι είχαν δοκάρι στο 71′ σε κεφαλιά του Τσούκαλου. Με συνολικό σκορ 4-2 και με τον Ντάουντα να έχει πετύχει και τα 4 γκολ, η ομάδα του Περιστερίου προκρίθηκε στην επόμενη φάση. ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Νίκος Πουλημάς

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Αυγενικού, Καραγιάννης ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Γιώργος Κορακάκης): Παπαδόπουλος, Κατράνης, Κοντοές, Λαζαρίδης, Κιβρακίδης, Ζησόπουλος, Μπρίτο (80′ Λημνιός), Ούμπιδες (72′ Βασιλείου), Πλατέλλας (59′ Κυριακίδης), Τόνσο, Ντάουντα. ΛΑΜΙΑ (Μπάμπης Τεννές): Πίτκας, Χριστοφιλέας, Αυγενικού, Βαλιός, Κοτσώνης, Μπουλούλης, Ποζατζίδης (60′ Τζόκιτς), Παπαργυρίου (46′ Καραγιάννης), Ματσούκας, Τσούκαλος, Φερφελής (46′ Βάντερσον). ΠΑΣ Γιάννινα – Πλατανιάς 1-2



Αν και με 10 παίκτες από το 65΄(αποβλήθηκε ο Μπέριος) οι γηπεδούχοι με το γκολ του Ζάιρο στο 84΄ έστειλαν το ματς στην παράταση, όπου με πέναλτι του Γιορέντε στο 114΄ έγινε το 1-1. Το τελικό αποτέλεσμα διαμόρφωσε στο 120΄ ο Μανούσος. Στην φάση των «8» ο Πλατανιάς θα αντιμετωπίσει το νικητή του ζευγαριού, ΑΕΚ-Λεβαδειακός (το ματς βρίσκεται σε εξέλιξη). Οι δύο ομάδες στο πρώτο 45λεπτο πρόσφεραν πολύ καλό θέαμα με πολλές φάσεις μπροστά στις δύο εστίες, κυρίως του ΠΑΣ Γιάννινα, αλλά δεν είχαμε σκορ. Ο Πλατανιάς από νωρίς βγήκε δυνατά στην επίθεση με στόχο το τέρμα που θα του έδινε προβάδισμα για την πρόκριση. Έτσι στο 1΄ και στο 4΄ ο Μανούσος έστειλε την μπάλα ελάχιστα άουτ με σουτ και κεφαλιά αντίστοιχα από καλές θέσεις. Στο 10΄ ο Περιστεριδης είπε όχι σε δυνατό σουτ του Μπανανά, ενώ στο αμέσως επόμενο λεπτό σε κεφαλιά του Μαραγκού από κόρνερ του Γιορέντε, η μπάλα βρήκε το οριζόντιο δοκάρι του ΠΑΣ. Στο 23΄ είχαμε νέα σημαντική ευκαιρία για τον Πλατανιά, όταν ο Μανούσος μπήκε στην περιοχή και μόνος απέναντι στον Περιστερίδη δεν κατάφερε να σκοράρει, αφού ο πορτιέρε των γηπεδούχων έδιωξε με τα πόδια. Ο ΠΑΣ ανέβασε την απόδοσή του και στο 31΄ έφθασε στην πρώτη του μεγάλη ευκαιρία, όταν σε σουτ από πλάγια του Βιδάλ, ήρθε από πίσω ο Γιάκος και από κοντά δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, αφού με προβολή την έστειλε ψηλά άουτ. Στο 43΄ συρτό μακρινό σουτ του Γαρουφαλιά περνά δίπλα από το δεξί δοκάρι του Κοκκαλά. Στο δεύτερο 45λεπτο ο ΠΑΣ ήταν αυτός που μπήκε πιο δυνατά στον αγώνα και πίεσε τους φιλοξενούμενους μέσα στην περιοχή τους. Έτσι στο 58΄ δυνατό σουτ του αμαρκάριστου Ζάιρο από το ύψος του πέναλτι απέκρουσε εντυπωσιακά ο Κοκκαλάς. Στο 65΄ ο Μπέριος έδιωξε την μπάλα με το χέρι πάνω στη γραμμή σε σουτ του Γιακουμάκη και είδε την κόκκινη κάρτα του διαιτητή. Το πέναλτι εκτέλεσε ο Μανούσος και έστειλε τη μπάλα στο κάθετο δοκάρι του Περιστερίδη για να ακολουθήσει στη επαναφορά σουτ του Γιακουμάκη άουτ και να χαθεί η μεγάλη ευκαιρία των Κρητικών να σκοράρουν. Ο ΠΑΣ αν και με 10 παίκτες προσπάθησε για το γκολ και τα κατάφερε στο 84΄ με τον Ζάιρο ο οποίος βρέθηκε μόνος απέναντι στον Κοπκαλά από μεταβίβαση του Κόντε και με πλασέ έγραψε το 1-0. Οι δύο ομάδες τα έδωσαν όλα και στο επιπλέον ημίωρο, το οποίο «σφραγίστηκε» από το δεύτερο πέναλτι που υπέδειξε ο Δελφάκης (διαμαρτυρήθηκαν έντονα οι γηπεδούχοι για την απόφαση του ρέφερι) υπέρ του Πλατανιά και το οποίο μετέτρεψε σε γκολ ο Γιορέντε στο 114΄. Ακριβώς στο 120΄ ο Μανούσος πήρε το αίμα του πίσω για το πέναλτι που έχασε στην κανονική διάρκεια του ματς και με δυνατό σουτ «έγραψε» το 2-1. Διαιτητής: Δελφάκης (Αρκαδίας)

Κίτρινες: Βιδάλ, Κούτρης, Γαρουφαλιάς / Κάργας, Μπανανά

Κόκκινες: Μπέριος 65΄ ΠΑΣ Γιάννινα (Γιάννης Πετράκη): Περιστερίδης, Μπουκουβάλας, Κούτρης, Μιχαήλ, Μπέριος, Γαρουφαλιάς, Κοζορώνης (27΄ Γιάκος), Νικολιάς (55΄ Κόντε), Ναδάλες (69΄ Σκόνδρας), Βιδάλ, Ζάιρο. Πλατανιάς (Γιώργος Παράσχος): Κοκκαλάς, Κάργας, Μπανανά, Πριντέντα (54΄ Στάθης), Βάντερσον, Μαραγκός, Μουνάφο, Γιορέντε, Αποστολόπουλος (64΄ Σίγκνεβιτς), Μανούσος, Γιακουμάκης (79΄ Στανισάβλιεβιτς).



