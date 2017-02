ΚΕΕΛΠΝΟ: 36 οι νεκροί από επιπλοκές της γρίπης

Φεβρουάριος 2nd, 2017 by Σταματίνα

Τον θάνατο δέκα ατόμων προκάλεσαν επιπλοκές της γρίπης την τελευταία εβδομάδα, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών σε 36 και μόνο το 22% ήταν εμβολιασμένοι, σύμφωνα με στοιχεία του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ).



Πρόκειται για 21 άνδρες και 15 γυναίκες, με εύρος ηλικιών από 38 έως 92 έτη. Τα 35 (97,2%) από τα 36 προαναφερθέντα κρούσματα, ανήκαν σε κλινική ομάδα υψηλού κινδύνου, για την οποία συστήνεται εμβολιασμός για την εποχική γρίπη και εξ αυτών εμβολιασμένοι ήταν οι 7 (20%). Οι 29 θάνατοι αφορούσαν ασθενείς που νοσηλεύτηκαν σε Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και οι 7 θάνατοι, ασθενείς χωρίς νοσηλεία σε ΜΕΘ. Συνολικά έχουν καταγραφεί 168 σοβαρά κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης, εκ των οποίων τα 156 νοσηλεύτηκαν σε ΜΕΘ. Πρόκειται για 104 άνδρες και 52 γυναίκες, με εύρος ηλικιών από 1 έως 98 έτη. Τα 147 (94,2%) από τα 156 προαναφερόμενα σοβαρά κρούσματα με νοσηλεία σε ΜΕΘ, ανήκουν σε κλινική ομάδα υψηλού κινδύνου και εξ αυτών εμβολιασμένοι ήταν οι 34 (23,1%). Όσον αφορά στα κρούσματα χωρίς νοσηλεία σε ΜΕΘ, πρόκειται για 6 άνδρες και 6 γυναίκες, με εύρος ηλικιών από 71 έως 95 έτη. Τα 11 (91,7%) από τα 12 προαναφερόμενα σοβαρά κρούσματα ανήκουν σε κλινική ομάδα υψηλού κινδύνου και εξ αυτών εμβολιασμένοι ήταν οι 2 (18,2%).



Οι ειδικοί αναφέρουν ότι η δραστηριότητα της γρίπης στην Ελλάδα συνεχίζει να παραμένει σε υψηλά επίπεδα και επικρατών υπότυπος είναι ο Α(Η3Ν2). Υπενθυμίζουν δε, ότι κατά την περίοδο αυξημένης κυκλοφορίας του ιού της γρίπης συστήνεται η έγκαιρη χορήγηση αντι-ιικών σε ασθενείς με σοβαρή συμπτωματολογία, κυρίως στα άτομα με παράγοντες κινδύνου για επιπλοκές από τη γρίπη, ανεξαρτήτως του ιστορικού εμβολιασμού, χωρίς να είναι αναγκαία η εργαστηριακή επιβεβαίωση της γρίπης. iefimerida loading…

