Θύελλα αντιδράσεων από τις δηλώσεις Βασιλακόπουλου για την Ξάνθη

«Φόβος για εμπλοκή της μουσουλμανικής μειονότητας» Θύελλα αντιδράσεων ξεσήκωσαν οι δηλώσεις του προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπάσκετ, Γιώργου Βασιλακόπουλου, το πρωί της Τετάρτης στον «Arena Fm», όταν η κουβέντα έφτασε στον τόπο διεξαγωγής του τελικού Κυπέλλου. Συγκεκριμένα όταν αναφέρθηκε στη Ξάνθη, ο πρόεδρος της ΕΟΚ ανέφερε: «Η Ξάνθη είναι σε ένα ευαίσθητο σημείο. Φοβηθήκαμε μήπως είχαμε με τους στρατούς των δυο ομάδων και εμπλοκή της μουσουλμανικής μειονότητας».



Αναλυτικά: «Έχουμε κάνει εθνικό θέμα τον τελικό μπάσκετ. Πρέπει να είναι μια γιορτή αλλά η κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ελληνική κοινωνία δεν το επιτρέπει αυτό. Δείτε τι συνέβη με το φάιναλ φορ του Λιγκ καπ του βόλεϊ που ήταν να γίνει στην Κύπρο, επειδή παρενέβη το υπουργείο δημόσιας τάξης, γιατί είχαν από τις μυστικές υπηρεσίες πληροφορίες ότι θα γίνουν έκτροπα. Πρέπει να βρίσκουμε τον χώρο που πληροί όλους τους όρους ασφαλείας. Έχουμε ζήσει εμπειρίες γι’ αυτό το ψάχνουμε την καλύτερη λύση στην σημερινή πραγματικότητα. Συνήλθε η επιτροπή της ΕΟΚ και της αστυνομίας και αν δεν είναι η Λάρισα θα είναι η Αθήνα. Την αποδέχθηκαν όλοι αυτήν την εισήγηση» είπε αρχικά και συνέχισε: «Μπορεί και εντός της ημέρας να ανακοινωθεί το που θα γίνει ο τελικός. Θέμα ασφαλείας είναι που μόνο η αστυνομία μπορεί να μας βεβαιώσει. Στη Λάρισα προέκυψε και ένα άλλο ντεζαβαντάζ, που είναι οι αγροτικές κινητοποιήσεις. Δεν διαφωνώ ότι δεν είναι φερ πλέι να γίνει ο αγώνας στην έδρα ενός φιναλίστ. Ζητήσαμε το ΣΕΦ αλλά δε μας το δίνουν. Η Ξάνθη είναι σε ένα ευαίσθητο σημείο. Φοβηθήκαμε μήπως είχαμε με τους στρατούς των δυο ομάδων και εμπλοκή της μουσουλμανικής μειονότητας. Το πρόβλημα έχει δημιουργήσει η ίδια η κοινωνία. Εδώ δεν μπορεί να κάνει συναυλία ο Νταλάρας. Θα δοθούν ίδια εισιτήρια στις δυο ομάδες. Αν προκριθεί το ΟΑΚΑ δε θα γίνει ίδια μέρα ο τελικός με το ΑΕΚ-Ολυμπιακός. Χρειάζεται επίδειξη ευθύνης και αγάπης στο άθλημα». Αντιδράσεις… Άμεσες ήταν οι αντιδράσεις που ξεσήκωσε αυτή η δήλωση του κ. Βασιλακόπουλου. Δημαρχόπουλος: «Μαύρισε την ψυχή μας ο Γιώργος Βασιλακόπουλος» Για «ύβρεις» που «μαύρισαν την ψυχή μας», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, μίλησε στο Πρακτορείο 104,9 και στο Αθηναϊκό- Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ), ο δήμαρχος Ξάνθης, Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος. «Οι δηλώσεις ή οι φερόμενες, όπως υποστηρίζει πλέον ο κ. Βασιλακόπουλος, δηλώσεις, είναι όχι μόνο ατυχείς, αλλά αποτελούν ύβρεις! Μαύρισε την ψυχή μας ο κ. Βασιλακόπουλος, είναι το ηπιότερο που μπορώ να αναφέρω. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να γίνουν τέτοιες δηλώσεις. Η Ξάνθη έχει αποδείξει πως μπορεί να αντέξει μεγάλες διοργανώσεις και δεν αναφέρομαι μόνο στο Καρναβάλι, τις γιορτές της Παλιάς Πόλης. Φιλοξενήσαμε πέρυσι τον Σεπτέμβριο όμιλο Ευρωμπάσκετ στο «Φίλιππος Αμοιρίδης» και ο κ. Βασιλακόπουλος ήταν στο γήπεδο. Δεν έχουν καμία σχέση οι δηλώσεις του με την Ξάνθη, τη Θράκη και την Ελλάδα μας. »Η ΚΕΔΕ (Κεντρική Ενωση Δήμων Ελλάδας) αντέδρασε άμεσα για το ζήτημα με ψήφισμά. Είμαστε σε μια περιοχή όπου, μέχρι τώρα, οι ίδιοι οι πολίτες έχουν αποδείξει ότι μπορούν να πετύχουν ενωμένοι και να φτάσουν την Ξάνθη ψηλά. Οι άνθρωποι είναι που δημιούργησαν το όνομα της πόλης. Ειρηνικά, χωρίς ταμπού, χριστιανοί και μουσουλμάνοι συνυπάρχουμε. Σεβόμαστε και τη διαφορετικότητα, η θρησκεία δεν έχει καμία σχέση με τον αθλητισμό. Ολες τις διοργανώσεις στην πόλη μας τις καταφέρνουμε παραμένοντας ενωμένοι. Καταλαβαίνετε την οργή μας. Οι Ελληνες είμαστε ενωμένοι, ανεξάρτητα χρώματος, θρησκεύματος. Ανέκυψε θέμα, από εκεί που δεν υπήρχε», τόνισε ο κ. Δημαρχόπουλος. »Αν ισχύει ότι η απόφαση της Ομοσπονδίας είναι να υλοποιηθεί ο τελικός στο ΟΑΚΑ, αν δε γίνει στη Λάρισα, τότε καλή επιτυχία… Κανένας δεν επικοινώνησε μαζί μας από την ΕΟΚ, μετά τις δηλώσεις, ούτε και εμείς έχουμε την πρόθεση για κάτι τέτοιο. Το ζήτημα είναι να… μιλάμε με πράξεις και να υπάρχει το σθένος να ζητηθεί συγγνώμη για τη μεγάλη ζημιά που έγινε». »Δεν υπήρχε κανένα αίτημα από την ΕΟΚ για να γίνει ο τελικός στην πόλη μας. Αντίθετα, οι φορείς της Ξάνθης εγγράφως ζητήσαμε να φιλοξενήσουμε τον τελικό, λέγοντας πως μπορούμε να τα καταφέρουμε. Δε νομίζω άλλος δήμος να κατέθεσε τέτοιο αίτημα και μάλιστα εγγράφως».



Ζαγναφέρης: «Ψεύτης και συκοφάντης ο Βασιλακόπουλος» Νωρίτερα, ο Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης, Κώστας Ζαγναφέρης, χαρακτήρισε ντροπή τις δηλώσεις, αποκάλεσε συκοφάντη και ψεύτη τον πρόεδρο της ΕΟΚ. Αναλυτικά: «Η Ξάνθη είναι σε ένα ευαίσθητο σημείο μήπως είχαμε με τους στρατούς των δυο ομάδων και εμπλοκή της μουσουλμανικής μειονότητας. Το πρόβλημα έχει δημιουργήσει η ίδια η κοινωνία. Εδώ δεν μπορεί να κάνει συναυλία ο Νταλάρας. »Και αυτό επειδή ήμασταν η μοναδική πόλη που εγγράφως και επισήμως διεκδικήσαμε τον τελικό του μπάσκετ και δεν μπορούσε να μας προσάψει τίποτε άλλο. Ποιος σας ενημέρωσε ότι υπάρχουν θέματα ασφαλείας στην περιοχή μας; Η αστυνομία; Ο στρατός; Οι μυστικές υπηρεσίες της CIA; Γνωρίζετε κάτι; »Αν δεν μπορείτε να απαντήσετε επαρκώς στα παραπάνω ερωτήματά μας, δεν μένει παρά να σας χαρακτηρίσουμε ως έναν κοινό συκοφάντη, ψεύτη, που με την άθλια δήλωσή σας, υποσκάπτετε όχι μόνο τα εθνικά μας συμφέροντα αλλά και την ηρεμία των Ελλήνων πολιτών της περιοχής. Η λέξη ντροπή είναι λίγη. »Τι να περιμένει κανείς από ένα παράγοντα «δεινόσαυρο» της Ε.Ο. Καλαθοσφαίρισης που βρίσκεται στην δεκαετία των 80 και μόνο σε άνοια μπορούν να δικαιολογηθούν τα λεγόμενά του.

Δυστυχώς, διετέλεσε και Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού.

Κύριε Βασιλακόπουλε αμφιβάλλουμε αν έχετε επισκεφθεί ποτέ την πόλη μας και ούτε μας ενδιαφέρει »Μας ενδιαφέρει όμως να μας αφήσετε ήσυχους να πορευθούμε με τα οράματά μας, με τον πολιτισμό μας και την πολυπολιτισμικότητά μας. »Διαχρονικά ως Ξανθιώτες, έχουμε αποδείξει ποιοι είμαστε, που πάμε και τι έχουμε προσφέρει στη Χώρα μας. Απομονωθείτε στον μικρόκοσμό σας και ασχοληθείτε με τις ίντριγκες και τις δολοπλοκίες που σας καθιέρωσαν «δεινόσαυρο» παράγοντα». ΔΕΑΒ: «Φασιστικό και μισανθρωπικό παραλήρημα» Αντίδραση προήλθε και από τον Λουκά Αναστασιάση, μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Αντιμετώπισης της Βίας (ΔΕΑΒ), καθώς και του οργανισμού SD Europe, ο οποίος έκανε λόγο για «φασιστικό και μισανθρωπικό παραλήρημα». Αναλυτικά: «Είναι γνωστό ότι η Ξάνθη και η Θράκη γενικότερα, είναι μια πολυπολιτισμική κοινωνία, στην οποία εδώ και δεκαετίες ισορροπούν και συνυπάρχουν αρμονικά, ως ένα σύνολο, άνθρωποι, Έλληνες πολίτες και μη, διαφορετικών θρησκειών και πολιτισμικών επιρροών. Επίσης γνωστό είναι ότι η κοινωνία, ειδικά της Ξάνθης, είναι ιδιαίτερα φιλόξενη σε οπαδούς από όλη την Ελλάδα, με επίσης διαφορετικές πολιτικές και θρησκευτικές πεποιθήσεις και ουδέποτε έχει δημιουργηθεί πρόβλημα επί συναφών ζητημάτων στο πλαίσιο ποδοσφαιρικών αγώνων. »Πού στηρίζει η ΕΟΚ το συμπέρασμα ότι κινδυνεύουν οι τοπικές κοινωνίες της Ξάνθης, ή οποιαδήποτε άλλης περιοχής της Ελλάδας, από τη διεξαγωγή ενός αθλητικού αγώνα; Πού στηρίζει το συμπέρασμα ότι οι οργανωμένοι οπαδοί δεν μπορούν να συνυπάρξουν με την εκάστοτε τοπική κοινωνία; »Εφόσον υπάρχει δράση της Χρυσής Αυγής ή άλλων παρόμοιων φασιστικών στοιχείων, εντός των συνδέσμων, με ποιόν τρόπο αυτό έχει εκφραστεί μέχρι σήμερα σε σημείο που να απειλεί τη διεξαγωγή ενός αγώνα και τι κάνει η κοινωνία του μπάσκετ για να το καταπολεμήσει και να ασκήσει θετική επιρροή στους οργανωμένους οπαδούς; Κινδυνεύουν οι ελληνικές ομάδες ή ομάδες από χώρες με διαφορετική επίσημη θρησκεία, συμπεριλαμβανομένης και των εθνικών, στους μεταξύ τους αγώνες στο εξωτερικό και στην Ελλάδα; Συζητήθηκε με την τοπική κοινωνία και τους οπαδούς των δύο ομάδων το ενδεχόμενο διεξαγωγής του αγώνα στην Ξάνθη, στο πλαίσιο που προτείνει η Συνθήκη Νο 218 του Συμβουλίου της Ευρώπης; »Ή μήπως είναι ένα φασιστικό και μισανθρωπικό παραλήρημα που σκοπό έχει να μεγαλώσει τη δυσπιστία των πολιτών στους θεσμούς, να ανεβάσει το ηθικό των ταγμάτων εφόδου της Χρυσής Αυγής και να προωθήσει το έργο της παρουσιάζοντάς την ως υπερασπιστή των «εθνικών πιστεύω», ή να τρομοκρατήσει σε βαθμό που να απειλεί έμμεσα την ειρηνική καθημερινότητα της κοινωνίας της Ξάνθης;». Τοροσίδης: «ΚΑΤΑΠΤΥΣΤΕΣ δηλώσεις» Στη συνέχεια και ο Βασίλης Τοροσίδης, ο οποίος κατάγεται από την Ξάνθη και ξεκίνησε την καριέρα του από την τοπική ομάδα, γνωστοποίησε την αντίδραση του με δημοσίευση του στο Facebook. «Στον αθλητισμό, αλλά και γενικότερα δεν χωράνε τέτοιες ΚΑΤΑΠΤΥΣΤΕΣ δηλώσεις, δεν μπορεί o οποιοσδήποτε να προσβάλλει βάναυσα ένα ολόκληρο τόπο και την θρησκευτική ελευθερία των ανθρώπων του… Στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, την Ξάνθη, τον τόπο που με γέννησε και με ανάθρεψε δεν ξεχωρίζουμε τους ανθρώπους με το θρήσκευμα, αλλά με την ΑΞΙΑ… Καιρός να έρθουν καινούρια μυαλά…». Βασιλακόπουλος: «Άλλα είπα, άλλα έγραψαν»



Στη συνέχεια και μετά τη θύελλα αντιδράσεων, ο Γιώργος Βασιλακόπουλος προσπάθησε να δικαιολογήσει τις δηλώσεις του, υποστηρίζοντας πως αυτά που είπε «μεταφράστηκαν» λάθος τρόπο από τα ΜΜΕ. Αναλυτικά όσα είπε στον Sport 24 Radio: «Καταρχήν, πρέπει να σας πω ότι δεν έχω υποστεί άνοια, το μυαλό μου δουλεύει ακόμη πάρα πολύ καλά! Δεν είπα ότι φοβήθηκα την εμπλοκή της μουσουλμανικής μειονότητας, αλλά το αντίθετο. Οι δηλώσεις μου παρερμηνεύθηκαν. Εκτοξεύθηκαν ύβρεις, αλλά δεν θα ακολουθήσω. »Είπα ότι η παρουσία των δυο στρατών, σε μια εθνικά ευαίσθητη περιοχή, πιθανώς να δημιουργήσει προβλήματα με την αντιπαλότητά τους, αλλά και στη μουσουλμανική μειονότητα. Μίλησα υπέρ της πόλης, την οποία έχω επισκεφθεί πολλές φορές. Έγινε μια σύσκεψη στην οποία οι συμμετέχοντες συμφώνησαν να διεξαχθεί το παιχνίδι στη Λάρισα, εφ’ όσον η Αστυνομία διασφαλίσει την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα. Αυτή ήταν η απόφαση, αυτή είναι η καθαρή αλήθεια. »Περιμένουμε ένα έγγραφο από την Αστυνομία, βεβαίως. Από εκεί και πέρα, ο κάθε ένας πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του δημόσια. Και μιλάω βεβαίως για την Αστυνομία, αυτή είναι υπεύθυνη για την τήρηση της δημόσιας τάξης. Ήδη αναφέρθηκαν στις αγροτικές κινητοποιήσεις. Αυτά, ας τα πουν δημόσια και ας αναλάβουν τις ευθύνες τους. Αυτό ζητάμε. »Το Στρατηγείο της Αστυνομίας μας είπε πως κατάλληλος τόπος είναι η Αθήνα, αλλά δέχθηκε την πρόταση του Άρη για τη Λάρισα. Δεν γίνεται να διαστρεβλώνονται οι δηλώσεις. Δεν γίνεται να καθοριστεί εξ’ αρχής το γήπεδο του αγώνα, διότι αν αποφασιστεί η Καλαμάτα και στον Τελικό φτάσουν ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, θα είναι αστείο. Πως να προκαθορίσουμε δηλαδή την πόλη με όλα αυτά που γίνονται; Η ελληνική κοινωνία έχει λάθος συμπεριφορά. Το πρόβλημα είναι κοινωνικό, δεν είναι αθλητικό. »Εκεί να στρέψετε τους προβολείς και το ενδιαφέρον σας. Δεν προσβάλλω κανέναν, ίσα ίσα που εγώ υπερασπίστηκα την Ξάνθη. Δεν ήθελα να γίνουν ζημιές στην πόλη από τους χούλιγκανς. Περιμένω από την Παρασκευή την Αστυνομία. Θέλουμε να γίνει ο αγώνας στη Λάρισα. Αν δεν μπορεί αυτό να συμβεί, τότε ο Τελικός θα γίνει στην Αθήνα. Ας αναλάβουν οι αρχές επιτέλους τις ευθύνες τους».



Τσαγκρώνης: «Φοβηθήκαμε μήπως διεισδύσουν Χρυσαυγίτες»



Νωρίτερα, τις δηλώσεις του προέδρους της ΕΟΚ προσπάθησε να καλύψει ο Γ.Γ της ομοσπονδίας, Παναγιώτης Τσαγκρώνης, ο οποίος ανέφερε ότι στην Ξάνθη φοβήθηκαν εμπλοκή οπαδών της Χρυσής Αυγής στους οργανωμένους οπαδούς των δύο ομάδων. Αναλυτικά: «Φοβηθήκαμε το ενδεχόμενο να διεισδύσουν Χρυσαυγίτες στους οργανωμένους στρατούς των δύο ομάδων και να δημιουργηθούν θέματα με τη μουσουλμανική μειονότητα. Επιπλέον, το γήπεδο της Ξάνθης είναι μέσα στην πόλη».

