Η κοπή της Βασιλόπιτας του Εμπορικού Συλλόγου Δεσκάτης (εικόνες)

Φεβρουάριος 2nd, 2017 by Χρήστος Μίμης



Σε γιορτινό και ελπιδοφόρο για το 2017 κλίμα έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα του ο Εμπορικός Σύλλογος Δεσκάτης στις 28/1/2017 στην ψησταριά «Ο ΘΥΜΙΟΣ». Οι άνθρωποι της Δεσκατιώτικης αγοράς αποχαιρέτησαν το δίσεκτο και οικονομικά δύσκολο εμπορικό έτος 2016 και καλωσόρισαν το 2017 ευχόμενοι την δημιουργία μόνο θετικών εξελίξεων και θετικών οικονομικών αποτελεσμάτων. Παρόλη την δύσκολη οικονομική συγκυρία και τη συσσώρευση όλο και περισσότερων οικονομικών δυσκολιών οι παρευρισκόμενοι απόλαυσαν το πλούσιο μενού της ταβέρνας και διασκέδασαν και μετά τα μεσάνυχτα.



Παραβρέθηκε σύσσωμη η Δημοτική Αρχή, η διευθύντρια της Εθνικής Τράπεζας κ. Πολυξένη Παλάντζα, η πρόεδρος του ΕΜΟΔ κ. Λαμπρινή Κόγιου, η πρόεδρος του συλλόγου γυναικών κ. Αρετή Κοτίτσα, ο πρόεδρος του Ορειβατικού συλλόγου Δεσκάτης κ. Θεοφάνης Κόγιος και ο πρόεδρος του Κυνηγητικού συλλόγου κ. Ευθύμιος Γκανταιφης. Χαιρετισμό και ευχές για το νέο έτος απηύθυναν η πρόεδρος του συλλόγου κ. Λάμαρη-Χατζηζήση Ζαχαρούλα και ο Δήμαρχος Δεσκάτης κ. Δημήτριος Καραστέργιος.



Οι επίσημοι προσκεκλημένοι ευχήθηκαν στο Δ.Σ. και στα μέλη του συλλόγου υγεία, δύναμη και όρεξη για ανάπτυξη περαιτέρω επιχειρηματικών και εμπορικών δραστηριοτήτων αφού ο ιστός που λέγεται αγορά της Δεσκάτης είναι από τους λίγους εναπομείναντες που τονώνει την κίνηση της πόλης και που σηματοδοτεί συνέχεια, προοπτική και ζωντάνια. Το φλουρί της πρώτης πίτας, μια οικιακή ηλεκτρική συσκευή προσφορά του συλλόγου μας, κέρδισε η κ. Μαρία Κομμάτα-Τζιώλα, παραγωγός μελιού στη Δεσκάτη και το φλουρί της δεύτερης πίτας, μια φόρμα κασέρι προσφορά του τυροκομείου των Αδελφών Χατζηζήση κέρδισε ο κ. Σπύρος Παπατσάνης, παραγωγός γιαουρτιού στη Δεσκάτη.



Η βραδιά συνεχίστηκε μέχρι τις πρώτες πρωϊνές ώρες με όμορφο γλέντι. Η πρόεδρος και το Δ.Σ. του συλλόγου ευχαριστούν τους επαγγελματίες για την μεγάλη τους συμμετοχή, την ψησταριά «Ο ΘΥΜΙΟΣ» για την άψογη εξυπηρέτηση και φυσικά τον φούρνο του κ. Αντωνίου Πιτιλάκου για την προσφορά της πίτας. Ευχόμαστε μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας μια χρονιά με υγεία και επαγγελματικές επιτυχίες. Δια τον Εμπορικό Σύλλογο Δεσκάτης Η πρόεδρος

Λάμαρη-Χατζηζήση Ζαχαρούλα









