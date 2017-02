Γρεβενά: Συνεχίζονται οι δράσεις των «Γονέων Εν Δράσει» με Puzzle Party

Φεβρουάριος 2nd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Οι δράσεις των Γονέων Εν Δράσει γίνονται πλέον μηνιαίες και ξεκινούν με το Puzzle Party, την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2017 στις 6 μ.μ. Γι’ αυτό… Μπαμπάδες και μαμάδες, ελάτε να περάσουμε ένα κυριακάτικο απόγευμα με τα παιδιά μας στον χώρο του Aναγνωστηρίου της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Γρεβενών, φέρνοντας μόνο ένα ή και περισσότερα παιδικά puzzles.

Όλοι μαζί θα διασκεδάσουμε προσπαθώντας να συνθέσουμε τα κομμάτια του δικού μας puzzle (ή του διπλανού μας) μέσα από μία δημιουργική, διασκεδαστική, συνεργατική και εκπαιδευτική δραστηριότητα για μικρούς και μεγάλους. Γονείς εν Δράση

