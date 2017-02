Απίστευτη ανακάλυψη: Ασθενείς με προχωρημένη σκλήρυνση κατάφεραν να επικοινωνήσουν μέσω υπολογιστή

Φεβρουάριος 2nd, 2017 by Σταματίνα

Ένα νέο σύστημα (διεπαφή) εγκεφάλου-υπολογιστή, το οποίο μπορεί να αποκωδικοποιήσει τις σκέψεις των ανθρώπων, επιτρέπει σε ασθενείς που πάσχουν από πλήρες σύνδρομο εγκλεισμού (locked-in syndrome) να επικοινωνήσουν για πρώτη φορά με τον έξω κόσμο.



Η νέα συσκευή δημιουργεί προσδοκίες ότι θα φέρει επανάσταση στις ζωές όσων ασθενών είναι «κλειδωμένοι» πλήρως μέσα στον εαυτό τους, ανίκανοι μέχρι σήμερα να έλθουν σε επικοινωνία με άλλους ανθρώπους. Οι ερευνητές του Κέντρου Εμβιομηχανικής και Νευρομηχανικής Wyss στη Γενεύη της Ελβετίας, με επικεφαλής τον καθηγητή νευροεπιστήμης Νιλς Μπιρμπάουμερ, έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό βιολογίας «PLoS Biology». Οι δοκιμές έγιναν με τέσσερις ανθρώπους που έπασχαν από αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS), μία προϊούσα νόσο του κινητικού νευρώνα, η οποία οδηγεί σε ολοκληρωτική καταστροφή του τμήματος εκείνου του νευρικού συστήματος που είναι υπεύθυνο για την κίνηση. Μέχρι τώρα, επικρατούσε η θεωρία ότι τα άτομα με πλήρες σύνδρομο εγκλεισμού αποκλείεται να επικοινωνήσουν. Οι ασθενείς που δοκίμασαν το νέο σύστημα, δήλωσαν «ευτυχείς», παρά την κατάστασή τους. Oι άνθρωποι που έχουν διατηρήσει την ικανότητα σκέψης και συνείδησης, αλλά έχουν πλήρη παράλυση εκτός από κινήσεις των ματιών τους πάνω-κάτω, θεωρούνται ότι έχουν σύνδρομο εγκλεισμού. Αν όμως δεν μπορούν καν να κινήσουν τα μάτια τους και δεν έχουν καμίας μορφής επικοινωνία, τότε το σύνδρομό τους θεωρείται πλήρες. Μέχρι τώρα, ανάλογα συστήματα (διοεπαφές) εγκεφάλου-υπολογιστή είχαν επιτρέψει κάποια επικοινωνία σε παράλυτους ασθενείς με ατελές σύνδρομο εγκλεισμού. Το νέο σύστημα είναι όμως το πρώτο που καθιστά εφικτή την υποτυπώδη επικοινωνία σε άτομα με πλήρες σύνδρομο εγκλεισμού. Χάρη στο νέο μη επεμβατικό σύστημα, που ανιχνεύει τις μεταβολές του επιπέδου του οξυγόνου και την ηλεκτρική δραστηριότητα στον εγκέφαλο, οι ασθενείς ήσαν σε θέση να απαντάνε «ναι» ή «όχι» με τη σκέψη τους σε ερωτήσεις που τους ετίθεντο με λόγια. Οι απαντήσεις ήσαν σωστές σε επτά στις δέκα ερωτήσεις (ποσοστό επιτυχίας 70%).



Δεν έλλειψαν και τα…απρόοπτα. Σε μια περίπτωση, η οικογένεια ενός ασθενούς ζήτησε από τους επιστήμονες να υποβάλουν στον «κλειδωμένο» ασθενή την ερώτηση αν δέχεται η κόρη του να παντρευτεί τον αγαπημένο της. Η απάντηση με τη σκέψη ήταν «όχι» εννέα στις δέκα φορές που ο ασθενής ρωτήθηκε! «Η αποκατάσταση της επικοινωνίας για ανθρώπους με πλήρες σύνδρομο εγκλεισμού είναι ένα κρίσιμο πρώτο βήμα για την επανάκτηση της ικανότητας κίνησης», δήλωσε ο διευθυντής του Κέντρου Wyss καθηγητής Τζον Ντόναχιου. Όπως διαβεβαίωσε, το Κέντρο σκοπεύει να προχωρήσει τη σχετική έρευνα για να αναπτύξει κλινική τεχνολογία που θα βοηθήσει παράλυτους λόγω της νόσου ALS, εγκεφαλικού επεισοδίου ή τραυματισμού στη σπονδυλική στήλη. ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

