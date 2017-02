Spiegel: Η ΕΕ στέλνει συνοριοφύλακες στην Ελλάδα -Για τα βόρεια σύνορα

Φεβρουάριος 1st, 2017 by Χρήστος Μίμης

Την άφιξη Γερμανών αστυνομικών στην Ελλάδα καταγράφει ο Γερμανικός τύπος. Το περιοδικό Spiegel αποκαλύπτει στη διαδικτυακή του έκδοση ότι η Ε.Ε σπεύδει προς βοήθεια της ελληνικής αστυνομίας με την αποστολή 30 περίπου συνοριοφυλάκων που θα φθάσουν το επόμενο δεκαπενθήμερο για περιπολίες στα βόρεια σύνορα της χώρας. Στην ουσία, αναφέρει το Spiegel πρόκειται για την εφαρμογή μιας απόφασης που είχε λάβει η Frontex, ο ευρωπαϊκός οργανισμός για τη φύλαξη των εξωτερικών συνόρων, στα τέλη του περασμένου χρόνου. Οι πρώτοι ξένοι συνοριοφύλακες αναλαμβάνουν ήδη την Πέμπτη υπηρεσία, ανάμεσά τους είναι και οι πρώτοι δύο Γερμανοί μαζί με ένα σκύλο. Άλλοι δέκα Γερμανοί υπάλληλοι αναμένεται να φθάσουν τις επόμενες ημέρες. Ο Γερμανικός τύπος δεν κρύβει την ανησυχία που επικρατεί πλέον στο Βερολίνο για την έξαρση του προσφυγικού προβλήματος. Στην Ελλάδα βρίσκονται αυτή τη στιγμή περίπου 65.000 πρόσφυγες, στην Τουρκία τρία εκατομμύρια. Αν η Άγκυρα κάνει πράξη την απειλή της και πάψει να εφαρμόζει τη συμφωνία με την ΕΕ για το προσφυγικό, τότε υπάρχει κίνδυνος η Ελλάδα να πλημμυρίσει πάλι από ανθρώπους που θα αναζητούν διάβαση για τη Βόρεια Ευρώπη επισημαίνει ο Γερμανικός τύπος.



Επικρίσεις για τη Μέρκελ Στο μεταξύ τα ΜΜΕ της Γερμανίας δεν βλέπουν με καλό μάτι την επίσκεψη της Ανγκελα Μέρκελ στην Τουρκία. Η Tageszeitung του Βερολίνου επικρίνει τη νέα επίσκεψη της καγκελαρίου στην Άγκυρα, την ένατη συνολικά κατά τη διάρκεια της μέχρι σήμερα θητείας της. Για τον σχολιαστή ένα είναι το μήνυμα αυτής της ταξιδιωτικής διπλωματίας, ότι ο πρόεδρος Ερντογάν που μετατρέπει την Τουρκία σε σκοτεινό απολυταρχικό καθεστώς είναι ένας αξιοσέβαστος συνομιλητής για τη σημαντικότερη πρωθυπουργό της ΕΕ. «Στην περίπτωση αυτή η κλασική αρχή της εξωτερικής πολιτικής ότι δεν μπορεί να επιλέγει κανείς κάθε φορά τον συνομιλητή του είναι παραπλανητική. Διότι είναι η ίδια η Μέρκελ που αναζητά την επαφή στην Άγκυρα. Είναι η Μέρκελ που επισκέπτεται τον Ερντογάν, σε μια στιγμή μάλιστα που αυτός χρειάζεται την ευπροσηγορία της Ευρώπης. Ο Ερντογάν βρίσκεται ένα βήμα πριν από τη διασφάλιση της μονοκρατορίας του μέσω ενός νέου συντάγματος… Με την επίσκεψή της η Μέρκελ νομιμοποιεί αυτή την πρόθεση και αφήνει για μια ακόμη φορά να διαφανεί ότι οι δημοκράτες στην Τουρκία της είναι αδιάφοροι». πρώτο θέμα

loading…

This entry was posted on Τετάρτη, Φεβρουάριος 1st, 2017 at 23:58 and is filed under ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.