NYT: Αν η Ελλάδα πει ξανά «όχι» για τους 8, ο Ερντογάν θα οξύνει την ένταση

Φεβρουάριος 1st, 2017 by Χρήστος Μίμης

Η αναζωπύρωση της διαφωνίας μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας για τα Ιμια αποτελεί κίνδυνο να επιδεινωθούν άλλες διπλωματικές διαφορές μεταξύ των δύο χωρών, γράφουν οι New York Times. Παράλληλα, αναλυτής που μίλησε στην εφημερίδα, εκτιμά ότι αν απορριφθεί και το δεύτερο αίτημα έκδοσης των 8 Τούρκων αξιωματικών, τότε θα η Τουρκία θα κλιμακώσει ακόμη περισσότερο την ένταση με την Ελλάδα, στο πεδίο του Κυπριακού, του προσφυγικού, αλλά και στο Αιγαίο. Ηδη, μετά από την απόφαση του Αρείου Πάγου, η Τουρκία έχει στείλει δεύτερο αίτημα έκδοσης των 8 αξιωματικών. Κι αν αυτό απορριφθεί, τότε η ένταση θα κλιμακωθεί περισσότερο, εκτίμησε ο Σόνερ Καγκαπτέι, επικεφαλής τουρκικής έρευνας στο Washington Institute. «Αν η Ελλάδα απορρίψει το δεύτερο αίτημα, τότε ο Ερντογάν θα κλιμακώσει (την ένταση) περισσότερο και αυτό θα συμπεριλάβει τις συζητήσεις για το Κυπριακό, τη συμφωνία για το προσφυγικό και μία στρατιωτική κλιμάκωση στο Αιγαίο», εκτίμησε ο ίδιος.



Διπλωματικές επιπλοκές Η αμερικανική εφημερίδα στο δημοσίευμά της κάνει αναφορά στην πτήση του Πάνου Καμμένου πάνω από τα Ιμια την Τετάρτη -μία «αιχμηρή απάντηση» στην επίσκεψη του επικεφαλής των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων στην περιοχή την Κυριακή όπως γράφει- ενώ χαρακτηρίζει την κόντρα που έχει ξεσπάσει μεταξύ Αθήνας και Αγκυρας ως την πλέον δημόσια αντιπαράθεση για τα Ιμια από το 1996. Αναλυτές αναφέρουν ότι οι πρόσφατες τουρκικές παραβιάσεις ήταν μία απάντηση στην απόφαση του Αρείου Πάγου να μπλοκάρει την έκδοση των 8 Τούρκων αξιωματικών, αναφέρει το δημοσίευμα. Επίσης, οι αναλυτές προειδοποιούν ότι υπάρχει ο κίνδυνος αυτή η διένεξη να περιπλέξει τις διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό. Ο Σινάν Ουλγκέν, του think tank Carnegie Europe, δήλωσε στην αμερικανική εφημερίδα ότι δεν πιστεύει πως η διαμάχη αυτή θα εξελιχθεί σε στρατιωτική σύγκρουση. «Αλλά είναι πολύ πιθανό να υπάρξουν άλλες συνέπειες, γιατί έρχεται σε μία πολύ ακατάλληλη άκαιρη στιγμή για τις κυπριακές διαπραγματεύσεις για παράδειγμα», πρόσθεσε. Εκπρόσωπος του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών, με τον οποίο επικοινώνησαν οι New York Times, αρνήθηκε να συνδέσει την κλιμάκωση της έντασης για τα Ιμια με την απόφαση του Αρείου Πάγου και πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση δεν έχει τη δυνατότητα να απελάσει τους αξιωματικούς ενάντια στην απόφαση της ελληνικής δικαιοσύνης. «Από την πρώτη στιγμή η ελληνική κυβέρνηση καταδίκασε την απόπειρα πραξικοπήματος. Είπαμε ότι οι άνθρωποι που μετείχαν σε αυτό δεν είναι ευπρόσδεκτοι στη χώρα μας, αλλά βέβαια η ελληνική κυβέρνηση είναι κάτι διαφορετικό από την ανεξάρτητη ελληνική δικαιοσύνη», δήλωσε.



