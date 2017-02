Ψήφισμα του Δήμου Γρεβενών για τα νέα διόδια

Φεβρουάριος 1st, 2017 by Χρήστος Μίμης

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γρεβενών μετά την ανακοίνωση της δημιουργίας δέκα νέων σταθμών διοδίων από την εταιρεία Εγνατία Οδό Α.Ε., 1. Διαμαρτύρεται προς την Κυβέρνηση για την υλοποίηση της απόφασης , των προηγούμενων κυβερνήσεων, της δημιουργίας δέκα επιπλέον σταθμών διοδίων στην Εγνατία Οδό και στους κάθετους άξονες κυρίως δε για τον σταθμό στο Βενέτικο ποταμό.



Θεωρούμε ότι θα επιβαρύνει ακόμα περισσότερο τους εργαζομένους που τη χρησιμοποιούν καθημερινά από και προς Γρεβενά και Καστοριά. Επίσης θα επιβαρύνει με τα μεταφορικά επιπλέον τις τιμές των προϊόντων. Πιστεύουμε ότι θα αποτελέσει ένα πρόσθετο λόγο περαιτέρω οικονομικής και τουριστικής υποβάθμισης της περιοχής, που διαθέτει φυσικό πλούτο.

2.Ζητούμε από την κυβέρνηση να πιέσει την εταιρεία Εγνατία Οδό Α.Ε. για να ακυρώσει την προκήρυξη του διαγωνισμού.

3. Από τα σωματεία και τους φορείς της περιοχής να παλέψουν ενάντια στη δημιουργία νέων διοδίων.

4. Την κατάργηση όλων των διοδίων αφού οι δρόμοι κατασκευάστηκαν με χρήματα του ελληνικού λαού που πληρώνει έτσι και αλλιώς υπέρογκους φόρους στα καύσιμα και στα αυξημένα τέλη κυκλοφορίας.

5. Εξουσιοδοτεί την Δημοτική Αρχή να το κοινοποιήσει σε όλους τους αρμόδιους.

6. Να αποσταλεί στην ΚΕΔΕ ώστε να υπάρξει συντονισμός όλων των Δήμων προς την κατεύθυνση αυτή. loading…

