Το ΝΒΑ απέναντι στον Τραμπ: «Είμαστε σύμβολο παγκοσμιοποίησης»

Φεβρουάριος 1st, 2017 by Σταματίνα

Εξακολουθούν οι αντιδράσεις από το χώρο του ΝΒΑ ενάντια στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να απαγορεύσει την είσοδο μεταναστών αλλά και τουριστών από το Ιράν, το Ιράκ, τη Λιβύη, τη Σομαλία, το Σουδάν, τη Συρία και την Υεμένη.



Για πολλούς παίκτες, θα είναι δύσκολο ακόμα και να πάνε στο Λευκό Οίκο, όπου κάθε χρόνο ήταν ευπρόσδεκτοι και γιόρταζαν τον τίτλο. Ο 19χρονος Θον Μέικερ των Μιλγουόκι Μπακς, και ο 32χρονος Λουόι Ντενγκ των Λος Άντζελες Λέικερς γεννήθηκαν στο Σουδάν. Και οι δύο έχουν ένα δεύτερο διαβατήριο. Ο πρώτος είναι υπήκοος Αυστραλίας, αφού η οικογένειά του πήγε στο Περθ, όταν ήταν πέντε ετών. Μια ιστορία παρόμοια με εκείνη του Ντενγκ, που έχει στην κατοχή του βρετανικό διαβατήριο (με την εθνική Αγγλίας, έπαιξε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το 2012), αφού έφτασε σε πολύ μικρή ηλικία στην βρετανική πρωτεύουσα. Όμως, το μέτρο του Τραμπ αγγίζει επίσης εκείνους που κατέχουν διπλό διαβατήριο. Το ΝΒΑ, δήλωσε αντίθετο με την απόφαση του Τραμπ, υποστηρίζοντας πως είναι υπερήφανο, γιατί είναι ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα: «Είμαστε σε επαφή με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ,» δήλωσε ο εκπρόσωπος του Μάικ Μπας.



«Συγκεντρώνουμε πληροφορίες σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις αυτής της απόφασης στους παίκτες που αγωνίζονται στο πρωτάθλημα. Το ΝΒΑ είναι ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα, είμαστε υπερήφανοι που μπορούμε και προσελκύουμε τους καλύτερους παίκτες στον πλανήτη. Είναι ένα σύμβολο παγκοσμιοποίησης». Newsroom ΔΟΛ loading…

