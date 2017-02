Σύσκεψη την Παρασκευή στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για το συντονισμό των εμπλεκόμενων υπηρεσιών στο θέμα των δασικών χαρτών

Φεβρουάριος 1st, 2017 by Χρήστος Μίμης

Σύσκεψη έχει συγκληθεί για το μεσημέρι της Παρασκευής 3 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 12μ. στην αίθουσα «Μέγας Αλέξανδρος» της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με στόχο το συντονισμό των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και την άμεση διευθέτηση των επιμέρους ζητημάτων που έχουν προκύψει από την ανάρτηση των δασικών χαρτών. Την πρωτοβουλία της σύσκεψης έχουν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θ. Καρυπίδης και ο εκτελών χρέη γενικού γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας Β. Μιχελάκης, προκειμένου οι υπηρεσίες να συντονιστούν για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.





Όλα αυτά και υπό το φως των εξελίξεων, μετά την τελευταία συνάντηση που πραγματοποιήθηκε, το πρωί της Τετάρτης, στο ΥΠΕΝ, με τον αναπληρωτή υπουργό Σωκράτη Φάμελλο, με θέμα την ανάρτηση των δασικών χαρτών, παρουσία των Συντονιστών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και εκπροσώπων των Υπουργείων Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης, της ΕΚΧΑ ΑΕ, των Γενικών Διευθύνσεων Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων και του ΟΠΕΚΕΠΕ. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας loading…

