ΠΕΔ Δυτ. Μακεδονίας: Προβλήματα από τις παρατεταμένες δυσμενείς καιρικές συνθήκες

Φεβρουάριος 1st, 2017 by Χρήστος Μίμης

Το Δ.Σ. της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Μακεδονίας, στην τελευταία του συνεδρίαση, συζήτησε εκτενώς τα προβλήματα που προέκυψαν κατά το τελευταίο διάστημα από τις παρατεταμένες δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Σε όλους τους δήμους της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, καταγράφηκαν σοβαρές καταστροφές στα δίκτυα (οδικό, ύδρευσης κ.α.) ενώ σημαντική ήταν η επιπλέον οικονομική επιβάρυνση για τον αποχιονισμό καθώς και τη θέρμανση και συντήρηση των σχολικών μονάδων. Οι παραπάνω εξελίξεις έχουν αναγκάσει τους Δήμους μας να αγωνίζονται να ανταποκριθούν σε απαιτήσεις ασύμμετρες των οικονομικών τους δυνατοτήτων, σ΄ένα περιβάλλον ιδιαίτερης οικονομικής στενότητας.



Για τους παραπάνω λόγους, σας καλούμε να προχωρήσετε άμεσα σε έκτακτη επιχορήγηση των δήμων της Βόρειας Ελλάδας και της Δυτικής Μακεδονίας ιδιαίτερα, προκειμένου να ανταποκριθούν οι δήμοι στην οικονομική επιβάρυνση που υπέστησαν.

Θεωρούμε επίσης απαραίτητη την τακτική επιχορήγηση κατά τους χειμερινούς μήνες προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες θέρμανσης των σχολικών μονάδων. Επιπλέον, θα θέλαμε να επαναφέρουμε την πρόταση για θέσπιση ΣΑΤΑ αποχιονισμού σε ετήσια βάση με βάση τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε περιοχή της χώρας. Προσβλέποντας στη θετική ανταπόκρισή στο αίτημά μας, ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Με εκτίμηση



Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Δυτ. Μακεδονίας

ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

